Des élites françaises de passage à Florennes

Composée de quelques beaux bébés dont Florent Gaudy, champion d’Europe militaire il y a quelques semaines en Slovaquie, l’USPI a en effet démontré, combat après combat, qu’elle n’avait pas avalé 300 kilomètres uniquement pour goûter à la Super des Fagnes.

"Gagner mais pas seulement…"

"On a fait le déplacement car ce tournoi constituait l’occasion parfaite pour se remettre en jambes après la pause estivale. Pour l’instant, les compétitions par équipes ne sont pas très nombreuses. On en profite donc dès qu’une opportunité se présente", explique un membre du club français, qui alignait notamment pour l’occasion leur nouvelle recrue Dylan Roche, ancien champion de France U21 et multiple médaillé par équipes. "Pour la majorité de nos judokas, la saison reprend tout doucement. Et parmi eux, certains reviennent de blessure et d’autres doivent encore se faire une place dans le groupe. Gagner ici, à Florennes, était donc important pour la confiance mais ce n’était pas notre seul objectif."

Référence en Normandie

Vainqueur logique face aux autres clubs belges (Florennes, Sambreville,..) présents face à eux, l’USPI – qui a toutefois dû s’employer pour écarter l’équipe bruxelloise du Trèfle N°1 – espère désormais poursuivre sur sa bonne lancée.

"En avril dernier, nous avons participé au championnat de France interclubs, en D2", détaille un de ses membres. "Ça ne fait que quatre ans que l’équipe club existe mais nous avons de l’ambition et nous espérons bientôt accrocher les meilleures formations françaises."

En attendant de voir jusqu’où elle sera capable d’aller sur le circuit français, l’Union Sportive de la Presqu’Île – qui constitue une référence en Normandie où elle a déjà décroché le titre de champion régional – a en tout cas convaincu plus d’un judoka namurois de ses qualités, samedi dernier.