JODOIGNE: suspendu:Lapierre ; absent:Berisha.

CINEY: suspendu:Michels ; blessé: Marrazza ; incertain: Antoine ; retour:Claude.

Le déplacement à Jodoigne servira-t-il de déclic aux Cinaciens ? C’est en tout cas ce qu’espère leur entraîneur Manu Rousselle. "Après nos derniers résultats, nous avons fait une mise au point cette semaine et les joueurs ont été mis devant leurs responsabilités. J’espère que cela va porter ses fruits et que nous ne perdrons plus des bêtes points après avoir mené au score. Les joueurs doivent apprendre à être plus malins dans les moments faibles et à faire le break dans les moments forts. Il faut aussi se montrer plus réalistes dans les deux rectangles." Des propos que confirme l’actuel meilleur buteur (3 buts) cinacien Louis Lambrechts. "C’est un match super important pour nous. Il faut absolument ne pas le perdre. Pour ma part, je sais que mon début de saison n’est pas bon. Je dois et je veux apporter beaucoup plus dans tous les domaines."