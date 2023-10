AISCHE: blessés: De Maeyer, Joannes, Turhan ; non repris: Lempereur, Niewinski, Maisin, Broos (P2).

Une semaine après avoir pris l’eau face à Manage, les Aischois se sont bien repris à Couvin-Mariembourg, face à un adversaire certes relativement faible, mais marquer sept buts fait toujours du bien pour la confiance. "On s’est fait plaisir mais au niveau du fond de jeu, ce n’est pas encore tout à fait cela et c’est le point sur lequel nous travaillons le plus actuellement, confie le coach Jérôme Patris. Pour bien se relancer, il faut à présent enchaîner face à une équipe qui n’a pas sa place en fond de classement. Je suis certain qu’ils vont remonter la pente. Défensivement, ce n’est pas fabuleux pour l’instant, mais ils ont des armes devant dont il faudra grandement se méfier."

La victoire est donc impérative vu le calendrier qui attend les Aischois: "Nous devons rencontrer ensuite Belœil et Ciney. Une série de matchs à aborder le plus sérieusement possible avant d’affronter les deux ténors de la série que sont le Crossing et Onhaye."