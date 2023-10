Le troisième match aura été le bon pour les Rochefortoises, qui ont signé leur première victoire (et pris leurs premiers points) à Gembloux (1-3), dimanche dernier, après deux revers initiaux en trois sets, à St-Louis et face à Waremme. "Cette dernière équipe est vraiment très bonne. Par contre, je crois qu’on aurait pu gagner contre St-Louis. Mais on avait très mal joué là-bas. C’était aussi notre rencontre d’ouverture, ce qui peut en partie l’expliquer, relève la coach Alexandra Fuchs. Cela a quand même été juste aussi, à Gembloux. On y a été, par moments, en difficulté en réception, sur leurs bons services. Mais, de manière générale, on était plus stables. C’est une belle victoire." Qui en appelle une autre ce samedi, contre un adversaire au démarrage compliqué ? "Je n’ai pas eu l’occasion de voir Jemeppe en action et, si ses résultats ne sont pas positifs pour l’instant, ça ne veut rien dire. Nous aussi, on avait commencé par deux défaites", tempère celle qui a repris les rênes du groupe cette saison, après avoir dirigé la P1 de Gedinne et la Promotion de Beauraing. "J’ai surtout changé pour des raisons de trajets. J’en avais pour 50 minutes de route pour rallier Beauraing. Ici, je suis à quinze minutes", précise la coach autrichienne, dont le noyau renseigne deux nouvelles venues. "Alicia Henry provient d’une équipe provinciale d’Ohey, alors que Nora Galoy nous est arrivée de la promotion de Ciney. La majorité de nos joueuses évoluent donc ensemble depuis quelques années."

Trois absences de longue durée

Du côté jemeppois, Fabrice Fossépré doit composer avec un effectif amoindri, en ce début de campagne. "Une de mes attaquantes, Aurore Beudels, s’est blessée et a dû être opérée de la cheville. Elle en a donc pour quelques mois de repos et de rééducation avant de reprendre. Et deux autres filles sont enceintes. Je me retrouve donc avec un noyau réduit à dix joueuses disponibles, au lieu de treize. Dont la libero Victoria Jaspart, qui est notre seule recrue, en provenance de Gembloux. Et qui remplace, en fait, Helen Rorive", précise le coach sambrien.

Ces circonstances atténuantes ne suffisent cependant pas à expliquer, à elles seules, les deux défaites concédées contre Ohey (1-3) et Farciennes (0-3). "L’équipe n’était pas dedans et a foiré ces matchs, en commettant trop d’erreurs. Et je ne dispose pas de nombreuses solutions sur le banc, vu l’étroitesse du noyau. Des renforts de l’équipe B ? C’est difficile, car on joue souvent simultanément. Et puis, ce n’est pas le but. On verra si cela devient nécessaire plus tard. Il n’y a encore rien de catastrophique, on n’a encore livré que deux matchs. On va y arriver." Peut-être déjà ce samedi ? "Sur le papier, beaucoup de rencontres sont abordables. Mais il faut que tout le monde soit à 100% et éviter de faire trop de fautes", conclut le responsable des compétitions provinciales seniors, qui se réjouit de n’avoir dû enregistrer aucun forfait d’équipe dans ces divisions. "Je crois que c’est la première fois que cela arrive depuis que j’occupe cette fonction. J’en suis positivement étonné !"