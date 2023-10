Une Flèche assez roulante à Profondeville

On sent que le comité d’organisation de l’épreuve de Profondeville en veut. Il y a de l’enthousiasme, dans l’équipe mise sur pied par Alessandro De Amicis. Créateur d’une nouvelle course pour amateurs et masters ces dernières années, il a décidé de la faire passer, cette saison à un niveau supérieur. Avec une course dorénavant appelée la Flèche Mosane, au statut d’épreuve interclubs, pour les élites et espoirs. "C’est un peu plus stressant. C’est une autre catégorie, mais nous sommes prêts", raconte l’ancien membre du Pesant Club Liégeois, aujourd’hui toujours affilié au Ser Vélo Team de Laurent Servais et, bien évidemment, à son club pour cyclos, le Cyclo Club Mosan. "Nous avions initialement prévu un grand circuit de 18 km, que nous trouvons très beau et digne d’un Championnat de Belgique, mais ce ne sera pas pour cette fois. Notre tracé va rester dans Profondeville, sur une distance de 10 km quand même."