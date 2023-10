Un Superbiker qui s’annonce mémorable

La Belgique accueille également l’avant-dernière étape du Championnat d’Europe Junior, et le combat promet là-encore d’être féroce entre les jeunes talents.

Show et jogging

Les meilleurs pilotes FMX régaleront petits et grands avec leurs acrobaties aériennes à couper le souffle. Plusieurs pilotes de référence mondiale seront de la partie, comme chaque année : David Tharan, Mat Rebaud ou Gilles Dejong… En stunt, c’est sur une Supermoto qu’on pourra admirer la maîtrise et l’habilité extraordinaire des Lituaniens Malinauskas et Diksas.

Grande nouveauté cette année: un jogging est organisé ce vendredi à 18h15 pour tous les amateurs sur 6 km (3 t.) ou 12 km (6 t.). L’inscription s’élève à 10€ par personne et peut se faire via le formulaire d’inscription en ligne ou sur place. Elle permettra de côtoyer au plus près quelques grands noms de la moto, et de découvrir le tracé. Chaque participan se verra remettre un t-shirt collector d’une édition précédente. Marcheurs bienvenus!

After Race Festival

Pour la 3e année consécutive, le Superbiker accueille les spectateurs, pilotes mais aussi toutes les personnes extérieures intéressées, ne disposant pas de ticket pour l’épreuve, à venir faire la fête au coeur du Circuit Jules Tacheny. Dès 20h30, le vendredi 6 et le samedi 7 octobre, plusieurs DJ se succéderont pour assurer une ambiance de folie lors de soirées ouvertes à tous.

https://afterrace.be, préventes Superbiker sur Ticketmaster ou Night &Day.