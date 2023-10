Un derby namurois déséquilibré à Anhée ?

Le derby namurois sera-t-il à sens unique ? Absent lors du déplacement à Sougné, le capitaine mosan, Justin Dubois, se réjouit de la solidarité affichée par ses ouailles. "C’était un match remis (fixée le vendredi 8 septembre, la rencontre n’avait pu se dérouler, en raison de l’indisponibilité de la salle) et plusieurs d’entre nous ne savaient faire le déplacement. Nous avons été dépannés, très sympathiquement, par deux joueurs du noyau B, afin d’être quand même à six. Jouer contre une autre équipe namuroise est toujours sympathique, d’autant que nous connaissons pas mal de joueurs de l’équipe adverse. Florennes United est une formation très difficile à affronter, mais nous ferons de notre mieux, afin d’offrir un beau match aux supporters et d’aller chercher la victoire. La troisième mi-temps risque d’être sympathique également ! Le noyau est actuellement assez court, puisque nous déplorons trois blessés pour un bon moment. Nous tournons donc à six, avec un ou deux renforts de notre équipe B."