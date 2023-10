Mertens termine sur une bonne note

Elle l’avait déclaré plusieurs fois, cette année. Fiona Mertens n’était pas satisfaite de sa saison. Mais elle a retrouvé le sourire, ces dernières semaines. Et elle est contente d’avoir terminé sur une bonne note, mardi, sur les pavés binchois. À nouveau engagée sur l’épreuve pour dames élites professionnelles de Binche-Chimay-Binche, elle s’est hissée à la 34e place, dans cette épreuve remportée par la championne de Grande-Bretagne, Pfeiffer Georgi. Dans un groupe arrivé à deux minutes, pour la vingt-neuvième place. "J’étais contente de ma course , raconte la Beaurinoise. Je pense qu’il s’agit de mon meilleur résultat sur une course de catégorie 1. Je pensais que cela allait rouler plus fort sur le Petit Poggio, qu’il y aurait des cassures sur le dessus, mais le vent était de face. J’ai quand même eu peur ensuite, sur une portion avec des petites routes, sur lesquelles j’étais mal placée. Je craignais de me faire avoir, par une cassure."