"La saison ne débute pas trop mal" à Loyers

Pourtant, Loyers affiche un bilan équilibré (2V-2D) au sortir du mois de septembre: "Ça ne démarre pas trop mal ! La première victoire en ouverture du championnat contre Liège nous a fait du bien mentalement et, le week-end dernier, contre Quaregnon, nous n’avons rien lâché. À - 4 à la mi-temps contre Alleur, on a vu qu’on tenait la route."

"Gagner avec nos tripes"

Peu productives offensivement, c’est de l’autre côté du terrain que les Loyersoises comptent gagner un maximum de rencontres: "On est conscientes qu’on n’est pas des stars et que nous devons être ultra-agressives défensivement. On doit se donner les unes pour les autres et jouer avec nos tripes, collectivement, si nous voulons gagner, image la capitaine. On a retrouvé une équipe soudée cette saison. Même à Prayon, où c’est toujours très compliqué et où rien ne rentrait, nous sommes restées solidaires. Nous sommes passées à autre chose une fois dans le vestiaire."

Belleflamme – Loyers (s.19h)

LOYERS: au complet.

À neuf depuis le début de saison, les Loyersoises sont plus que l’an dernier, mais toujours pas dans des conditions idéales, ne fut-ce que pour travailler en 5 contre 5 à l’entraînement. "Carole (Gailly) est revenue de blessure et sera là ce week-end mais, jusqu’ici, un de nos copains venait faire le 10e homme, littéralement, explique Amandine Ernoux. Même si nous ne manquions pas d’envie l’année dernière, être à 10 plutôt qu’à cinq ou six change tout. Il nous reste encore à mieux terminer nos actions. On produit de bonnes choses mais nous péchons à la finition."