La belle première de Hugo Lucas

Pour une saison d’apprentissage, il s’en est bien sorti. Avec notamment un joli Top 5 décroché récemment, sur la course de Rotselaar, où il y avait un peloton bien garni de 84 éléments. "Je ne pensais pas faire aussi bien", poursuit cet affilié au club Geo-Therm Carbonbike SCV Marchovelette. "Dans le dernier tour, il y a eu une attaque. J’ai hésité un peu, mais j’y suis allé. Nous étions à deux. Je ne savais pas pour quelle place nous roulions, mais le coureur qui était avec moi m’a indiqué que c’était pour le Top 5. Cela m’a encore plus motivé. Nous avions peu d’avance sur le peloton, une bonne vingtaine de secondes. On a fait les six derniers kilomètres à fond, en se relayant. À la fin, j’étais vraiment à la limite. Je commençais à avoir des crampes." Mais il a su résister pour obtenir ce Top 5.

Comment est-il venu au vélo ? "J’ai longtemps fait du football, mais j’avais envie de changer de sport, répond-il. Mon papy et mon papa aiment bien le vélo. Mon grand-père m’a conseillé de rejoindre un club de cyclisme et cela m’a bien plu."