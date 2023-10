Gembloux n’avait "jamais connu de telles difficultés"

Gembloux piétine offensivement

Si les victoires échappent pour le moment aux "Couteliers", c’est principalement à cause d’une attaque défaillante. Gembloux n’a en effet inscrit que 66, 53 et 54 points lors des trois dernières rencontres, toutes perdues. "Nous ne sommes pas satisfaits des résultats, mais aussi de notre jeu. Nous pouvons faire bien mieux, assure le meneur. N ous fonctionnons avec deux grands principes, qui font notre ADN: d’une part, nous passons beaucoup par le jeu en transition pour le scoring ; d’autre part, nous avons de bons shooteurs, dont l’apport est primordial. Et ce sont justement ces principes que nous avons du mal à mettre en place depuis le début de saison, sans doute parce que les adversaires commencent à nous connaître et s’adaptent. " D’autant que Jonathan Seki-Kandi, le feu follet gembloutois, n’a disputé que la première rencontre, remportée, contre Uccle: "Il a connu pas mal de pépins physiques ces deux dernières saisons et nous avons appris à jouer sans lui, mais il est clair que sa créativité nous fait défaut. Il devrait être bientôt de retour, heureusement."

En attendant, Dorian et ses coéquipiers vont devoir trouver des solutions pour retomber dans une spirale plus positive. "Ce sera certainement notre saison la plus difficile en R2, mais nos ambitions sont intactes. Tous les adversaires veulent sortir un match référence contre nous, puisque nous avons l’étiquette d’équipe “ play-offable ”. Nous n’aimons pas perdre et devons assumer ce statut d’équipe à abattre."

Waremme – Gembloux (s. 17 h)

GEMBLOUX: blessé: Seki-Kandi.

Avec déjà trois défaites en quatre matches, le déplacement de ce samedi à Waremme n’a pas de quoi rassurer l’équipe: "Nos résultats nous font douter, mais nous en avons discuté et les entraînements de cette semaine me donnent confiance pour ce week-end, rassure le coach Marc Mesureur. Nous devons plus jouer sur nos qualités et retrouver de la sérénité pour avancer. "