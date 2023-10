Deux derbys namurois intéressants

À Beez, David Marchal relayera Hervé Forthomme au coaching. "Nous nous déplacerons sereins et sans pression. Si Erpent est au complet, il gardera toutes ses chances de succès. De notre côté nous avons des choses à proposer, notamment beaucoup d’intensité".

Le second derby namurois du week-end opposera Loyers à Belgrade. "Comme nous venons de perdre trois éléments pour cause de blessure (Dujeux, Babuine et Quinet), on va devoir faire le gros dos face à Belgrade qui tourne très bien pour le moment, regrette le mentor loyersois Bastien Maquet. Il s’agira aussi de contrôler sa jeunesse et ne pas subir son agressivité."

"Pour ce match , nous allons nous retrouver face à un des favoris de la série, prévient Stéphane Plumier. Jusqu’à présent, nous avons joué actuellement les deux promus de P2 et contre Malonne, qui n’était pas encore prêt. Cette rencontre nous permettra de voir ou nous en sommes exactement. Le but étant toujours de faire progresser nos jeunes vers les catégories supérieures et de penser d’abord au maintien".

À l’autre bout du classement on suivra le comportement de Profondeville, toujours à la recherche d’une première victoire. " Il faudra réagir après notre horrible prestation de dimanche dernier, avoir envie de jouer et mettre de l’intensité, face à Dinant qui effectue un bon début de championnat, explique Kevin Cassart ".