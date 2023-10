Toujours invaincus cette saison, les Cinaciens effectueront un déplacement compliqué ce vendredi, à Ostende, où ils rencontreront le réservoir de talents des multiples champions de Belgique.

"C’est une équipe très jeune, composée essentiellement d’éléments prometteurs qui ne sont pas là par hasard, avec une belle marge de progression. C’est une bonne chose de les affronter tôt dans la saison car ils risquent de se bonifier très vite, relève Yohan Balthazar, le coach condrusien. On s’attend à des adversaires athlétiques mais très complets, qui mettront sans doute beaucoup d’intensité et de rythme. À nous de jouer avec nos forces: nous devrons poser notre jeu et ne pas tomber dans le piège de la précipitation. Ce ne sera pas facile, d’autant que c’est un long déplacement programmé en fin de semaine."

Sprimont – Belgrade (s. 20 h 30)

BELGRADE: au complet.

Après avoir remporté son premier match de championnat le week-end dernier face à Anderlecht, c’est à Sprimont, en forme (2V-OD), que Belgrade tentera de confirmer.

"Grâce au succès acquis la semaine dernière, nous pouvons aller à Sprimont plus sereinement, confie le coach namurois Didier Thémans. Nous savons que ce sera loin d’être un déplacement facile car, en face, l’adversaire peut compter sur une grosse force de frappe avec des joueurs comme Meunier et surtout Vandenbrule, capable de faire très mal. Nous allons devoir trouver des solutions en espérant que, comme la semaine dernière, je pourrai compter sur la forme de tout le monde. La mentalité était bonne, le jeu attractif mais il faudra aussi soigner la finition car nous avons encore trop gaspillé de paniers faciles, notamment sous l’anneau."