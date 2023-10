Basket-Ball: voici le programme des matches régionaux de ce week-end

Belleflamme – Andenne (v.21h)

ANDENNE: incertain: Otte.

En déplacement pour la troisième fois en quatre rencontres, les Oursons seront au complet pour défier les costauds Haricots: "Ils espéraient sans doute mieux commencer leur saison mais il ne faut pas oublier qu’ils n’ont eu que des matchs compliqués (À Aubel et Sprimont, notamment), rappelle Jacques Stas, le coach andennais. Leurs puissants ailiers pourraient mettre en difficulté nos petits formats. Comme à Cointe, nous n’avons pas grand-chose à perdre mais beaucoup à gagner."

Loyers – Fleurus (s.20h30)

LOYERS: au complet.

Défait en inscrivant 64 points dimanche, Loyers semble toujours se chercher offensivement, tout le contraire de leurs adversaires du week-end qui carburent de ce côté du terrain (89 points/matchs). "On se doit de l’emporter à la maison, annonce le coach loyersois. Le Campinaire est une équipe très expérimentée et intelligente, nous devrons être efficaces en transition et corriger les petits détails qui nous ont coûté le match – pas mauvais, par ailleurs – à Neufchâteau. " F.C.

D2 régionale B

Linthout – Natoye (s.20h30)

NATOYE: incertains: Van Landschoot, Pirlot. Au lendemain d’avoir rendu une copie complète contre Ixelles (105-75), Natoye veut lancer une série. "L’objectif n°1 est de montrer, à l’extérieur, le visage affiché à la maison, espère le coach, Bastien Gilain. Nourris d’ambitions, mes joueurs doivent se mettre devant leurs responsabilités. Ce qui a été prouvé sur le terrain en déplacement est actuellement insuffisant. Je les attends au tournant car ce mois d’octobre abordable peut changer la dynamique."

Musson – Beez (d.15h)

BEEZ: au complet.

Beez lance sa saison suite à l’acquisition de sa première victoire lors du derby namurois. "Même si ça a été facilité par l’absence des D3, la victoire est méritée et récompense notre début de saison, confie le coach, Didier Prinsen. Je tire mon chapeau à mes joueurs car ils sont allés au bout d’eux-mêmes. Il est désormais important de confirmer à Musson, un déplacement qui s’annonce difficile puisque le promu est renforcé à domicile de l’ancien meneur de Neufchâteau, Alexis Pierre."

Belgrade B – Saint-Hubert (d.16h4 5)

BELGRADE: au complet.

Après sa défaite à Beez, Belgrade veut profiter de la venue du leader pour se relancer. "Avec le soutien des joueurs D3, il sera important de redonner de la confiance au groupe, précise Nicolas Gowenko, et de gommer les deux quart-temps catastrophiques de Beez. Les deux restants étaient excellents, il ne faut pas voir tout en noir. Je serai attentif aux rotations: même pour quelques minutes, les joueurs du banc doivent se montrer concernés, avec de l’intensité défensive." Ph. Gu.