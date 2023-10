Rochefort

Les Rochefortois attendent impatiemment la rencontre de samedi face aux leaders montois. Un duel qui devrait attirer la toute grande foule au Parc des Roches, d’autant que toutes les équipes de jeunes du club seront présentées au public avant le coup d’envoi.

Sorti blessé contre Stockay, Alfred Ouedraogo a travaillé un programme adapté avec le kiné. Il devrait être opérationnel, tout comme Lazitch, de retour de suspension mais en délicatesse avec ses adducteurs. En appel de sa suspension d’une journée infligée par le comité sportif, Gilles Lentz pourra défendre les filets face à Mons.

Meux

Les Meutis espèrent poursuivre sur leur lancée (6/6) face à La Calamine. Une rencontre pour laquelle Laurent Gomez va devoir faire pas mal de choix vu les retours de suspension de Paquet et Rosy. La semaine dernière à Tubize, il n’a par exemple pas hésité à laisser Van Hyfte toute la rencontre sur le banc. "Ça fait partie de la fonction", glisse le coach qui a aussi vu revenir Clément Mazy à l’entraînement.

D3 acff

Ciney

Manu Rousselle et ses joueurs ont eu une franche discussion mardi après la défaite "embêtante" contre Monceau. "C’est répétitif, on mène sans parvenir à gérer, regrette le coach. On a mis les choses au point. J’espère aussi qu’on va retrouver des forces vives offensives. Mais restons positifs." Pour se rendre à Jodoigne et y croiser son ancien buteur Laurent Dethier, Manu devrait pouvoir compter sur Jérôme Claude. La blessure au dos de l’attaquant semble derrière lui. Par contre, Tom Antoine n’a fait que trottiner mardi et se testera fin de semaine. Bryan Michels est suspendu.

Aische

Nico De Maeyer s’est fracturé l’orteil ce week-end au boulot et ne sera pas opérationnel avant cinq à six semaines. Suspendu à Couvin, Gaëtan Joannes soigne toujours une blessure au talon et ne reprendra que mardi prochain. Si Turhan reste indisponible, Lempereur est de plus en plus proche d’un retour en D3. "Il a joué (et marqué) une heure en P2 et s’il manque logiquement de rythme, j’espère compter dessus d’ici deux à trois semaines", précise Jérôme Patris, très content des prestations et de la mentalité des joueurs qui "redescendent" prester avec l’équipe B. "Ça me donne des solutions en plus pour établir ma sélection pour samedi contre Flénu", se réjouit le coach.

Tamines

Erdem Erdogan est suspendu pour le derby face à Couvin et croise Samuel Campitelli, de retour. Balde est rentré de l’étranger et redevient sélectionnable. Si Gourad reste à l’infirmerie avec Vassart et Wuillot, Bulfon et Boufous continuent de s’entraîner pour revenir à 100%. Enfin, Owane (hernie) a pu se réentraîner et devrait éviter l’opération.

Arquet

Sorti légèrement blessé au genou à Manage, Dorian Pairon a fait l’impasse mardi. Il se testera jeudi. De retour de vacances fin de semaine, Greg Martin n’aura pas d’entraînement dans les jambes avant le match face au Crossing. "On décidera en fonction des absents éventuels s’il est dans la sélection ou pas", souligne Denis Sulejman, toujours privé de Karabagli et Vuza. Benothman purgera sa deuxième et dernière journée de suspension

Couvin

Le moral des troupes est au plus bas dans les rangs d’une lanterne rouge qui perd en plus deux joueurs importants avec les blessures de Vincent Ravyedts et de Yann Yedoh. Le premier doit se faire opérer d’une hernie alors que le second craint une sérieuse blessure au genou. "Il va passer une IRM rapidement, souligne Ronald Sagwou. On croise les doigts". Touché à la cheville, Arthur Lebrun est aussi incertain. Rafik Gouzli manquera le derby, retenu par le boulot.

Onhaye

Tristan Gillis souffre d’une angine et ne reprendra l’entraînement que fin de semaine. Il devrait faire partie de la sélection qui se rendra à Monceau dimanche. Afflisio a revu un spécialiste suite à son problème au niveau du tendon rotulien et, selon son coach, on parle peut-être d’une opération. "Hormis Gilain, suspendu, le reste du noyau est “fit”", précise Lio qui a prévu un dernier entraînement samedi matin.

Nationale 1

Chenkam a repris chez les Merles

Le défenseur français Zacharie Iscaye soigne toujours une déchirure et ne sera pas opérationnel avant trois à six semaines. Felix Chenkam a par contre recommencé à s’entraîner normalement et va pouvoir entrer en ligne de compte pour le déplacement à Charleroi B (les jeunes Carolos évoluent dans le stade de la Neuville, à Montignies). Cédric Fauré attend par contre des nouvelles de Mehdi Khaida. "Il s’est blessé au genou à l’entraînement et n’a pas pu jouer contre Knokke, regrette son coach. On espère que ce n’est rien de grave." Le coach des Merles dispensera trois séances cette semaine en espérant rapidement pouvoir augmenter la cadence en profitant des installations de Fosses.