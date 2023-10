P3: Premiers tests pour Bois-de-Villers et Dinant

Ce dimanche, la tâche qui attend les protégés du président Gaël Seleck sera plus ardue : "Même si je suis privé du trio Legrand-Rulmont-Legardeur, suspendu, je reste confiant. Ceci dit, n'oublions pas que notre objectif est de jouer match après match et, pourquoi pas, de rester invaincu à domicile".

Du côté de Spy, l'entraîneur Jean-Jacques Baleau est également confiant, surtout après la très bonne prestation de dimanche dernier face à Leuze. "J'espère qu'on pourra confirmer, confie ce dernier. Quant à Bois-de-Villers, qui présente un groupe de qualité avec dans ses rangs quelques joueurs d'expérience, il n'a pas encore rencontré des équipes qui revendiquent le haut du classement. Restons toutefois les pieds sur terre car on évoluera sur un terrain qui n'est pas un synthétique comme le nôtre." Si Surinx est suspendu, Seron et Mercier effectueront leur retour.

Série B

L’invincibilité dinantaise à l’épreuve de Bièvre

Ce dimanche, Olivier Baudelet et ses hommes s’attendent à une rencontre très compliquée face à Bièvre : "c’est une équipe qui a beaucoup de qualités et qui va sans doute finir dans le top 5 cette année. Il faudra être prêt à partir à la guerre et jouer tous les coups à fond, si nous voulons remporter ce match. Mardi, nous avons été bougés mais j’ai été très content de la réaction de mes hommes lors d’un amical face à Gedinne (1-1). Nous devons nous en inspirer. Ce week-end, Lenoir et Bourtembourg sont absents, ainsi que Prouvé et Laffut, de retour de blessure, qui iront jouer avec la P4. Nous allons tout donner pour continuer sur notre lancée."

Du côté de Bièvre, Thierry Jacquemart ne se déplace pas à Dinant en tant que victime consentante. "Nous allons chez le 1er, qui réalise un parcours parfait, avec 21 points pris sur les 21 possibles, ainsi que 27 buts marqués et 0 encaissé. Il est évident que la rencontre va être difficile. Cependant, nous voulons aller chercher quelque chose et, si ce n’est pas les 3 points, nous voulons au moins la peau de leur invincibilité. Je n’ai qu’un absent pour ce match, Nicolas Jacquemart. Il va falloir faire preuve d’abnégation et, surtout, d’envie si nous ne voulons par repartir de Dinant les mains vides."

Série C

Opposition de style à Tamines

Promus, les Etoilés taminois ont réussi leur début de saison malgré une défaite à Moustier lors du match inaugural. Ils sont donc invaincus depuis six rencontres et occupent logiquement la dernière marche du podium, à un point de Somzée, deuxième. Contraints au partage, à domicile, contre Biesme B, les Chimistes de Jemeppe ont rétrogradé à la cinquième place, à une unité de leurs hôtes.

Un derby est toujours un match à part et celui-ci ne devrait pas contrevenir à la règle. "Contre Philippeville, nous avons montré une belle mentalité, pleine de grinta, se réjouit le mentor taminois Maurizio Lo Manto. Pour le derby de dimanche, j’ai simplement dit à mes joueurs d’aborder les matches les uns après les autres. Ce qui est pris n’est plus à prendre. Au complet, nous jouerons ce match comme un autre, avec la même détermination."

Pour espérer s’imposer à la rue de l’abattoir, les Jemeppois devront retrouver leur réalisme offensif.

"Dimanche passé, nous nous sommes mis en difficulté par notre manque d’efficacité, rappelle le T1 Patrice Marichal. Sans compter l’arbitre, qui a sifflé à sens unique. Un vrai scandale! Le derby à l’Étoile, contre la deuxième meilleure attaque - nous avons la deuxième meilleure défense -, s’annonce disputé. Je peux compter sur un noyau quasi complet, hormis Degeneffe, qui revient doucement d’une déchirure, et Van Bellinghen, suspendu pour abus de cartes jaunes."