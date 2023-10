Course aux Flambeaux à Couvin

Elle est une tradition pour bon nombre de coureurs locaux. Ce vendredi soir, c’est la Course aux Flambeaux organisée à Couvin par le club d’athlétisme du coin, l’Athletic Club Couvinois. Le départ du 5 et du 10 kilomètres est commun et prévu à 19h00.

www.goaltiming.be

Running du Superbiker à Mettet

Vendredi soir, à 18h15, place à une nouvelle course dans le calendrier, le Running du Superbiker à Mettet. Cette épreuve, qui rappelle un peu la Circuida, organisée en 2017, offre l’opportunité de courir sur le même tracé que les pilotes participant à la plus grande épreuve supermoto au monde, sur des distances de 7 ou 14 kilomètres.

www.superbiker.com

La Suriçoise à Surice

La Cabanga Running Team propose ce samedi à Suriçoise, à Surice, dans la commune de Philippeville. La longue distance de 11 kilomètres est prévue à 15h00, avant le 6 kilomètres, 30 minutes plus tard. Infos: www.ultratiming.be

Relais des Fougueux à Winenne

Les fougueux, par groupe de 2 à 5, sont attendus à Winenne, ce samedi pour le Relais des Fougueux. L’objectif est, durant 3h, de réaliser le maximum de boucles de 2 kilomètres.

www.ultratiming.be

Jogging Nature de l’École de Perwez

Il y en a pour tous les goûts ce dimanche à l’occasion du Jogging Nature de l’École de Perwez. Course à pied de 6, 12 ou 18 kilomètres, mais également run and bike sur 12 ou 18 kilomètres pour les moins farouches. Entre 10h00 et 10h45, les départs seront donnés, en commençant par les run and bike.

www.ultratiming.be

FOOTBALL

L. Diez fait un pas de côté à Florennes

Ludovic Diez, le T1 de Florennes, onzième en P3C, a décidé de faire un pas de côté pour des raisons privées. Le directeur sportif Maxime Raskin et Guillaume Collinet reprennent la gestion de l’équipe. pour l’instant.

Tennis de table

Le club de Jambes organise son tournoi annuel, qualificatif pour les Masters, le dimanche 22 octobre. L’horaire: 9h E6-E4 ; 10h30 D6-D4 ; 11h30 NC ; 13h E2-E0 ; 14h30 D2-D0 ; 16h C spéciale ; 17h30 C.

Inscription jusqu’au 19 octobre chez phildauby@gmail.com.

Masters à Loyers

Les résultats du tournoi de Loyers:

NC: 1. Sajad Hassankhel (Namur); 2. Xavier Bouve (Andenne), Aurore Bouve (Andenne).

E6-E4: 1. Sajad Hassankhel (NC, Namur); 2. Timothée Vanquaethem (E4, Namur); 3. Fabian Goraux (E4, Andenne) et Laurent Jadot (E4, Namur).

E2-E0: 1. Xiaoxian Liu (E2, Gembloux); 2. Nicolas Boutet (E0, Aye); 3. Philippe Baugnet (E0, Gedinne) et Evan Gautier (E0, Loyers).

D6-D4: 1. Jonathan Smolarz (D4, Andenne); 2. Maxime Garcia-Fernandez (D6, Aye); 3. Chloe Piraux (D4, Gedinne) et Julien Martens (D4, Loyers).

D2-D0: 1. Guillaume Delvigne (D0, Champ d’en Haut); 2. Nicolas Sanglier (D0, Moustier); 3. Valentin Lentz (D2, Andenne) et Alexandre Dormal (D0, Bunny Chapois).

C: 1. Jérémy Cassart (C2, Loyers); 2. Lorenzo Goossens (C0, Vedrinamur); 3. Loris Pizziruzo (C6, Le Rœulx) et Benjamin Ernoux (C2, Suarlée).

C spécial: 1. Lorenzo Goossens (C0, Vedrinamur); 2. Romain Rousseau (C4, Havelange); 3. Mathias Poncelet (C6, Leuze) et Bruno Deneyer (C4, Loyers).