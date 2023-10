Julien Deneyer repart pour un Enduroman

L'incertitude use

En effet, le plus usant quand on prépare un Enduroman, c'est surtout l'incertitude. "En juillet, j'ai décidé de couper un peu pour recommencer un cycle d'entraînement bien construit. Il y a une énorme charge d'entraînement derrière et après avoir atteint mon pic de forme, j'ai dû remettre une couche pour poursuivre ma préparation. Autrement dit, je sens qu'il y a de petits pépins physiques qui arrivent. Ca tiraille au genou, au tendon, à l'épaule. Je suis sur la corde raide. Il y a un véritable jeu mental quand on se prépare à un Enduroman. Le caractère imprévu est très stressant", poursuit l'athlète de 39 ans.

Des objectifs en ligne de mire

Mais malgré les petits bobos sans gravité, Julien garde la tête sur les épaules, et les objectifs bien en vue. "Avec toutes ces péripéties, je dirais que l'objectif est simplement de faire mieux que les 52h30 de la dernière fois. Mais je garde forcément le record de Lionel Jourdan, de 49h24, en ligne de mire. Et puis, si tout ne se passe pas comme prévu, et que je ne bats aucun record de temps, j'irai quand même au bout, et je serai le premier à terminer deux fois l'Enduroman", sourit Julien.

Une équipe remodelée

Avec le report, impossible d'avoir son équipe "habituelle" à ses côtés.

Si son papa, Philippe, son frère, Olivier et son cousin, Sébastien Marlier, étaient de la partie en juillet, ils n'ont plus la possibilité de prendre congé comme ils le veulent. "Je serai donc accompagné de mon papa et de ma sœur, qui travaille à la clinique de la Vecquée avec moi, et qui est forcément en congé puisque je ne suis pas là. Mais pour le reste, c'est assez incertain. Cela dépendra du moment de départ", clôture-il.