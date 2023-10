De la marche… et du catch à l’affiche du dimanche sportif dinantais

La Ville de Dinant, et plus spécifiquement son département "sports", a conclu un partenariat avec quatre comités de villages de l’entité, pour mettre sur pied des "dimanches sportifs dinantais". "Il s’agit de proposer des randonnées empruntant les routes et sentiers des villages concernés", explique François Weynant, agent du service sports, en charge notamment de la promotion des événements, de la gestion des salles et des subsides. "C’est entièrement gratuit et sans inscriptions. Et, si certains veulent parcourir les distances en courant plutôt qu’en marchant, libre à eux. Mais ce n’est pas chronométré, c’est du style marche Adeps."