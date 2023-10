31-12, 15-12, 14-21, 17-13.

NAMUR: Boosten 3, Rodrigues 11 (1x3), Hucorne 9 (1x3), Chirishungu, Remacle 7(1x3), Davreux 7 (1x3), Zelnyte 7 (1x3), Hartmann 21 (7x3), Bully 4, Whitted 8 (1x3).

Sur la première action du match, Hartmann, laissée libre sur le renversement, assomme la défense brunehautoise d’un trois points, le premier d’une longue série.

Elle remet en effet le couvert quelques instants plus tard, et alors que Duffy lui répond, elle rallume la mèche coup sur coup. (14-3, 5e), forçant un premier temps-mort pour les visiteuses.

Dans la foulée, Zelnyte intercepte et va déposer, avant que Whitted n’enfonce le clou à distance. Si les Picardes se réveillent (19-8), Hartmann plante un cinquième shoot depuis les 6,75m. Rodrigues prend le relais, avant une nouvelle bombe namuroise en fin de quart, de Zelnyte cette fois. Namur a déjà 19 unités d’avance grâce à une réussite à distance insolente. Dans le second quart-temps, les rotations namuroises assurent, Hucorne répond d’abord à Duffy, puis Davreux sanctionne deux fois la défense picarde (41-18, après 15 minutes). En face, Duffy et Dupont font de la résistance mais cela n’arrête pas Hartmann, à nouveau de loin, puis Rodrigues (46-24). "Nous faisons sans doute notre meilleur quart de la saison, préparation inclue, relève Aurélien Garraux, le T2 de Namur. Même si nous laissons quelques paniers faciles à Brunehaut, nous livrons une première mi-temps consistante des deux côtés."

Au retour des vestiaires, Namur est plus emprunté offensivement, alors que les Picardes, elles, accélèrent. Duffy fait mal à trois points et, bien secondée par Giacomelli et Dupont, elle ramène les visiteuses à onze points (50-39, reste 15 minutes). Ce n’est finalement qu’une fausse alerte, puisque Rodrigues et Remacle rendent quinze points d’avance aux Namuroises. Les dix dernières minutes sont bien gérées par les filles de José Araujo, menées par Hucorne, alors que l’écart monte un instant jusque 25 points. Namur se qualifie pour les quarts de finale.

"On a arrêté de jouer pendant un moment dans le troisième quart, nous devons être plus attentifs à ça quel que soit l’adversaire, prévient l’assistant-coach namurois. Il y a évidemment des choses à travailler mais nous retirons du positif de ce match, notamment ce super premier quart."