On a réussi un très bon début de championnat et on en est évidemment très contentes. Cela nous met aussi en confiance, d’autant que tout le monde participe, a son mot à dire lors de ces rencontres. Avant chaque match, le coach annonce bien sûr le six de base, mais celles qui sont sur le banc savent qu’elles seront appelées au jeu à un moment donné. Chaque fille conserve donc une motivation intacte et se sent impliquée.

Tu es arrivée cet été, en provenance de la N3 de Nalinnes. Comment s’est déroulé ton passage à Namur ?

Dominique est venu voir notre match à Nivelles, en fin de saison passée. Pas pour me voir à l’œuvre. Il était là pour visionner une centrale nivelloise. Mais il se fait que c’est ma prestation qui a retenu son attention. Il m’a abordée après la rencontre et proposé un entraînement test avec son équipe qui allait retrouver la Nationale 1. Honnêtement, je n’étais pas plus convaincue que cela, au départ. J’étais pour ainsi dire une enfant du club de Nalinnes, où je jouais depuis douze ans. C’est lui qui m’a fait grandir. Je ne pensais vraiment pas partir.

C’est l’essai effectué avec le groupe namurois qui t’a fait changer d’avis ?

Oui, il s’est très bien passé, ce qui a remis en question ma position. À 25 ans, on m’offrait une chance incroyable, et peut-être unique, d’atteindre le deuxième échelon de la compétition. Je me suis dit que je devais accepter ce challenge, tenter ma chance. Je pouvais me le permettre, au niveau familial et professionnel. Je me suis d’ailleurs adaptée, dans mon boulot de kiné, en conservant mes activités à l’hôpital Léonard De Vinci de Montigny-le-Tilleul et en cessant celles dans un cabinet. Cela me permet de souffler un peu, car j’ai un entraînement en plus, une semaine sur deux, et j’habite à Walcourt, à 50 minutes de route de Namur.

Tu connaissais déjà l’une ou l’autre de tes équipières actuelles ?

Non, pas du tout. C’est la découverte totale, pour moi. Mais j’ai été vite intégrée par les filles, qui m’ont directement mise à l’aise. De mon côté, j’essaie d’assimiler toutes les consignes que me donne le coach. Car j’ai encore des points à améliorer dans mon jeu. Je dois faire mes armes à ce niveau.

En l’absence (momentanée) de Charlotte Caro, tu gères le centre avec Sophie Pirlot. Et, apparemment, tu as vite trouvé tes marques.

Au début, j’étais un peu plus en retrait, mais c’était normal. Les filles faisaient, logiquement, surtout confiance aux équipières qu’elles connaissaient déjà. Mais je bénéficie du soutien de tout le groupe et du staff. Et Sophie me conseille beaucoup aussi. Pour l’instant, ce n’est donc que du positif. Je voudrais également souligner le soutien et les encouragements reçus de la part de mon ex-club du Rempart-Nalinnes. Cela me tient à cœur.