Les nouvelles sélections namuroises ont repris l’entraînement

"Il reste de la place, en effet, mais il faudrait que tous les clubs jouent le jeu, ajoute le président du CP, Thierry Biron. Pour certains, c’est apparemment embêtant, de libérer leurs joueurs deux matinées par mois. Mais il faut avant tout voir l’intérêt de ces jeunes. Pour nous, ce qui compte, c’est leur développement."

La première séance d’exercices, précédée d’une petite réunion d’information envers les parents, a en tout cas dévoilé un certain potentiel. "Je suis content de ce que j’ai vu. Le niveau est bon, mais on va essayer de les faire encore progresser pendant ces trois années. Le but, c’est de faire grandir notre province au niveau du volley", enchaîne Vincent Libertiaux, qui rappelle les grands principes de ces rassemblements. "On donne du temps de jeu à tout le monde et chacun a l’occasion d’évoluer à toutes les places." Car l’une des nouveautés est qu’à côté des deux entraînements par mois, s’ajouteront des rencontres amicales, principalement avant les interprovinces (programmés le 1er novembre à Tihange, puis le 30 décembre dans le Hainaut et le 1er avril dans le Brabant Wallon). "On en fera normalement un le 29 octobre", précise le Jambois.

Autre nouveauté, l’organisation d’une journée de stage lors de chacune des périodes de congé scolaire.

Enfin, pour assurer l’encadrement de toutes ces activités et l’enrichir davantage, le staff a accueilli deux nouveaux entraîneurs, Guy Oger et Esteban Revret, venus en renfort de Pol Marchandisse, Céline Roulin et Alain Goffin.