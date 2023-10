En fin de cycle après avoir végété en fond de tableau toute la saison dernière, sa première parmi l’élite belge, Brunehaut a complètement changé de visage durant l’intersaison: seules trois joueuses ont prolongé et trois pros étrangères ont posé leurs valises en Wallonie Picarde. Alors qu’une des deux Américaines, la meneuse Madisen Smith, est déjà rentrée au pays, les Brunehautoises ont mal démarré leur championnat, par une lourde défaite à Braine, puis par un revers contre Lummen. "On ne sait pas trop à quoi s’attendre, reconnaît le T3 namurois, Lionel Dorange. On peut tout perdre en une rencontre en coupe et, si nous voulons aller le plus loin possible, il faudra sortir quatre gros matchs. On doit commencer la rencontre comme contre Malines, puisque nous avons tout de même sorti dix premières minutes de bonne facture. Ce sera un match complètement différent, nous devrons développer notre jeu tout en restant concentrées, ce qui nous a fait défaut dimanche".

Si Brunehaut avait embêté le Basket Namur Capitale par son jeu très physique à l’intérieur la saison dernière – même si les filles de José Araujo avaient remporté les deux rencontres -, les Picardes semblent désormais souffrir d’un problème de taille: "C’est un secteur sur lequel nous devons plus appuyer de manière générale, pas que sur ce match. Nous devons nous servir de ce genre de rencontre pour apprendre à impliquer davantage dans le jeu nos intérieures, qui sont assez grandes ".

Klaudia Perisa, souffrant d’une élongation au mollet, a rejoint Wivine Defosset à l’infirmerie.