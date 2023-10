Wilmots: "Je suis chanceux d’être à Rochefort"

Il faut dire que le petit frère de Reno, actif au RFC Liège, a déjà évolué dans le couloir droit par le passé. "Dans une défense à trois, je jouais comme piston en arpentant tout le flanc. J’ai un gros volume de jeu, cela ne me dérange pas, ajoute Marten, plus habitué à évoluer dans le cœur du jeu, comme milieu offensif. L’organisation collective était solide et la mentalité parfaite. C’est vraiment une victoire représentative contre une bonne équipe de Stockay. Avant Mons, c’est parfait, on est prêt à accueillir l’équipe à battre. J’ai déjà hâte d’être samedi."

À 24 ans, l’ancien pro, actif à Visé ces deux dernières saisons, avoue avoir trouvé le club parfait à Rochefort pour combiner vie professionnelle et ambitions sportives. "Je suis chanceux, j’ai l’impression d’être à Rochefort depuis très longtemps, confirme Marten, passé par Jodoigne, Tirlemont, Saint-Trond, le Standard ou Visé, mais aussi à l’étranger, du côté de l’Italie, de la Hongrie et de la Slovénie. Le côté humain primait aussi dans mon choix et je ne me suis pas trompé. Certes, on a des joueurs de caractère dans le groupe, mais c’est important, cela donne une belle osmose. Je suis un compétiteur et malgré mes activités professionnelles (agent immobilier et investisseur), je voulais un club ambitieux et une bonne ambiance."

Sous les yeux de Marc

Le fils cadet de Marc Wilmots évolue souvent sous les yeux de son célèbre papa, encore présent samedi au Parc. "Je pense qu’il n’a raté qu’un match depuis le début de saison, précise Marten. Il est enfin arrivé à un moment de sa vie où il peut profiter de sa famille." Une famille qui baigne dans le foot, évidement et où les sujets de conversations tournent souvent autour du ballon rond. "Même si ma petite sœur n’aime pas le foot (elle joue au tennis), on débriefe quand même souvent. On parle d’autres sujets mais le foot revient vite sur la table. On débriefe de temps en temps mes matchs. Par contre, quand on a perdu, il sait qu’il ne doit pas me parler. Je suis comme lui (rires)". Depuis samedi, pas de risque, "Willy" peut répéter au fiston qu’il assure aussi comme arrière latéral.