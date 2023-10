Racisme en bordure de parquet ? Natoye et Braine vont analyser la question

De son côté, Gérard Legrand, responsable de la Castors Braine Académie, nous a informés avoir été contacté lundi par l’un des responsables techniques natoyen, Bastien Gilain qui a affirmé que Natoye n’en restera pas là. Le club de Braine non plus: "Des faits à caractère raciste se sont produits. Je suis en train de rassembler l’ensemble du dossier. J’ai entendu le coach, je vais entendre la maman de la joueuse et j’aurai une réunion avec le président Platieau. Aucune décision n’est prise à ce stade, on prend le temps de la réflexion mais nous agirons."

"Si c’est avéré, nous prendrons des sanctions"

Du côté du club de Natoye, on veut aussi faire toute la lumière sur cet incident. "Nous allons nous réunir pour éclaircir la situation. C’est quelque chose qui n’est pas facile à gérer et auquel on n’a jamais été confronté, souligne Bastien Gilain, coordinateur sportif de Natoye, présent à la fin du match. Je venais voir une autre rencontre. Je suis donc arrivé à la fin de ce match et on m’a interpellé. Nous ne tolérons évidemment pas ce genre de chose. On est un club de village où on travaille avec beaucoup de jeunes et on ne veut pas que des propos racistes soient répercutés dans nos salles. C’est impensable. Si faits sont avérés, nous prendrons des sanctions." Il serait peut-être aussi judicieux que la fédération s’empare du dossier en donnant des consignes claires à ses représentants, même si ce genre d’incident, et fort heureusement, n’est pas légion en basket-ball.