Moors a trouvé la recette comme joueur-entraîneur à Meux B

Clément intègre aussi chaque week-end deux joueurs de D2, en parfaite collaboration avec Laurent Gomez. "Les gars qui redescendent le font avec plaisir et envie. Comme l’équipe B tourne et que le groupe est solide, ils sont encore plus motivés. L’entente avec Laurent est parfaite, il vient voir nos matchs et n’est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. L’objectif de cette P1, c’est de sortir des jeunes en D2 et cela passe par de bons résultats. Cinier, Van Vyve, Bastien, Bodart et bien d’autres frappent à la porte."

Joueur-entraîneur, ce n’est le poste le plus évident à gérer. Clément avoue qu’il le redoutait un peu mais il gère finalement ça sans trop de difficulté. Son secret ? "Je suis cash, j’ai expliqué clairement ma manière de fonctionner dès le début. J’ai énormément d’amis en dehors du terrain mais une fois qu’il faut établir la sélection, c’est différent, je ne tourne pas autour du pot." Et il n’a pas peur de débuter les rencontres avec six titularisations sur les sept premiers matchs. Et trois buts. "Très franchement, j’adore jouer et coacher en même temps, précise l’attaquant de 34 ans. Je suis super bien aidé par Jean-Jacques (Favaro, son adjoint) et ça me permet de m’entraîner quasiment chaque fois. Parfois je prends un peu de recul pour observer mais c’est rare. En match, je sors tout le temps vers la 60e ou parfois à la mi-temps alors qu’il y a souvent moyen de marquer à ce moment-là quand le match est plus ouvert. Mes stats personnelles, pour ma gloriole, c’est terminé tout ça (rires)."