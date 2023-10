Les hommes du match de la 6e journée de P1 namuroise : Unver, Brouir et Nava Fernandes doublent la mise

Quel est le point commun entre Kerim Unver (Flavion), Romain Brouir (Grand-Leez), Ilhan Cinier (Meux B) et George Nava Fernandes (Nismes) ? Non, ce n’est pas le début d’une mauvaise blague mais bien les 4 joueurs ayant reçu le titre d’hommes du match pour la deuxième fois consécutive. Pour le gardien flavionnais, c’est même la 3e fois de rang. Il retrouve d’ailleurs quelques comparses “derniers remparts” en les personnes de Yohan Prévot (Evelette) et Valentin Jacquet (Biesme).