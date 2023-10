Le jeune Alessio Guerri a fait une entrée remarquée chez les Fagnards

Le derby contre Aische a débouché sur une nouvelle correction, pour les Fagnards. Mais pour le jeune Alessio Guerri (16 ans), il constituera un souvenir marquant, puisqu’il a fêté ses premières minutes et son premier but en équipe seniors à cette occasion. "Je suis rentré après la pause, pour remplacer Arthur Lebrun qui s’était blessé à la cheville. Et, sept minutes plus tard, j’ai pris le flanc pour créer un trou et piéger mon opposant. J’ai alors accéléré pour passer devant le défenseur et aller placer calmement le ballon dans les filets" , explique le petit frère du Walhérois Alessandro, qui ne renierait pas ce genre de phase. "Oui, c’est une réalisation qui lui ressemble, mais je n’ai quand même pas sa pointe de vitesse. Ni la même position que lui, car j’évolue comme meneur de jeu" , précise celui qui participe aux entraînements du noyau A couvinois depuis quelques semaines. Et joue généralement avec les U19. "J’en ai été le meilleur buteur et passeur, la saison dernière. Cette année, j’en suis à 7-8 buts, dont le seul inscrit par notre équipe ce week-end. Comme avec la A, oui", ajoute Alessio, qui fit ses premiers pas à Gimnée-Mazée, à l’âge de 7 ans, avant de rallier le club du Roi Soleil, en U12. Sa joyeuse entrée en D3 a évidemment été saluée par son coach et ses équipiers. "Ils m’ont félicité et dit que ma détermination et mon travail aux entraînements avaient payé. Mon frère et mon papa étaient présents. Ils m’avaient conseillé de ne pas stresser et de jouer mon jeu. J’espère évidemment connaître d’autres matchs en première. Mon ambition est d’aller le plus haut possible." Et d’évoluer au côté du frangin, un jour ? "J’aimerais bien, c’est sûr."