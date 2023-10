Havelange: le challenge condrusien touche doucement à sa fin

Comme souvent ces dernières semaines, Antoine Havenne écrase la concurrence sur la petite distance de 5,4 kilomètres. Malgré une légère fatigue à l'échauffement, il parvient à s'imposer avec un peu plus de vingt secondes d'avance sur Victor Mullens et John Lejeune. "Il fait plus chaud qu'annoncé, et le départ est assez rapide. Nous nous retrouvons à deux en tête de course. Lors d'une montée un peu cassante, entre le 2e et le 3e kilomètre, et d'un passage sur une portion un peu plus boueuse, je réussis à prendre de l'avance. Elle ne cesse de croître, mais pas suffisamment pour me permettre de relâcher l'effort. J'assure donc la première place sur un parcours très varié et légèrement vallonné", commente le vainqueur. Clémentine Warzée se montre la plus rapide parmi toutes les athlètes féminines présentes et s'impose devant Klara Frison et Myrtille Lemaire.

Sur la longue distance, les mois de galère et de blessure semblent derrière Alexandre Cellier. L'athlète de l'Arch, qui devrait passer sa saison hivernale dans les labourés, après une saison estivale chamboulée, s'impose avec brio sur le 12,4 kilomètres. Laurent Maes et Damien Astolfi n'ont d'autres choix que de se contenter des places d'honneur. "Après 4 mois de blessure au talon, il est temps de remettre un dossard. Je connais le circuit donc je ne démarre pas trop vite. On se retrouve à 4 jusqu'au 5e kilomètre. Et puis à deux après 7 bornes. Je décide de placer une accélération dans un single track et je parviens à creuser l'écart sur mon adversaire principal", raconte Alex.

Malgré un repos un peu trop copieux le midi qui lui reste en travers de l'estomac, Manon Lambotte s'adjuge une victoire de plus sur ce Condrusien, qu'elle survole. Mathilde Lecaillie et Fanny Bihain complètent le podium féminin. "Je connais l'épreuve. C'est un parcours rapide pour un Condrusien, avec beaucoup de route. J'opte donc pour mes chaussures avec lames de carbones et je ne regrette pas ce choix. Durant les 7 premiers kilomètres, je suis sous les 4 minutes/kilomètre en moyenne, mais je dois lever le pied durant les cinq derniers, ayant un peu trop mangé à midi, s'amuse l'athlète à la tignasse facilement reconnaissable. Heureusement, mes concurrentes habituelles ne sont pas de la partie, donc je peux tout de même m'imposer".

Pour Manon, c'est une 11e victoire sur le Condrusien, en 13 participations. Autrement dit, le Challenge est déjà gagné, avant la dernière manche, qui aura lieu à Neupré. Avec 8 victoires en 12 participations, Julien Dethier, absent ce samedi à Havelange, est également déjà déclaré vainqueur.

Classements

5,4 km : HOMMES : 1. Havenne Antoine 19:38, 2. Mullens Victor 19:59, 3. Lejeune John 21:10, 4. Frison Aaron 21:36, 5. Francois Christopher 21:54 ; FEMMES : 28. Warzee Clementine 26:22, 34. Frison Klara 27:02, 45. Lemaire Myrtille 28:26, 47. Nigot Mathilde 28:48, 52. Mahy Maud 29:35

12,4 km : HOMMES : 1. Cellier Alexandre 45:22, 2. Maes Laurent 46:36, 3. Astolfi Damien 47:27, 4. Marechal Nathan 48:16, 5. Colomer Jean-Francois 49:12 ; FEMMES : 15. Lambotte Manon 52:53, 29. Lecaillie Mathilde 55:47, 41. Bihain Fanny 57:17, 59. Piscart Francoise 01:01:28, 61. Fameree Ludivine 01:02:16