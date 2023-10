"Lambi" revient prudemment aux affaires

"Le résultat de six ans de travail"

Le retour du médian walhérois pourrait être d’autant plus utile que "FG" Gilain sera suspendu pour le voyage à Monceau. Où les troupes de Lionel Brouwaeys tenteront de prolonger leur impressionnante série de victoires et de clean sheets (6). "On se focalise sur notre jeu, sans prendre aucun adversaire de haut, tempère"Lambi". Et sûrement pas cette équipe de Monceau, qui tourne très bien également. Aucun match n’est gagné d’avance et n’importe qui peut passer au travers, à un moment. Ce 18 sur 18, c’est aussi le résultat du travail de fond mené depuis six ans par le coach, avec un noyau qui bouge peu d’année en année. Il a créé un vrai groupe, où chacun se bat pour l’autre. Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui y arrivent à ce point."

Ce départ en trombe fait inévitablement naître de belles perspectives, dans l’entourage de l’équipe. "J’ai connu cela une fois, avec Ciney, alors que je venais d’y arriver de P1. Une des meilleures saisons que j’ai pu vivre. Mais c’était un autre contexte. Ce championnat restera difficile, avec des concurrents comme Schaerbeek ou Manage. Il faudra aussi compter avec les cartes et les blessures. De notre côté, il faut rester sérieux et se remettre en question. On doit profiter de ces bons moments et on sait le faire à Onhaye. Mais dès le lundi, on se remet au travail."