La septième victoire de Baïolet à Couvin

Delphine Schmitz n’est pas rassasiée

Après 17 années de participation au Mémorial Claude Delobbe, les épreuves du challenge n’ont plus aucun secret pour Delphine Schmitz, qui continue pourtant à prendre toujours autant de plaisir, et à décrocher de nouvelles victoires. "J’adore les parcours vallonnés comme celui-ci. Je suis dans une mauvaise phase en ce moment, car je ne fais que me blesser. Après un premier entraînement mercredi, cela me démangeait de faire une course et de remettre un dossard. Si mon pied me le permet, après 10 mois d’un problème toujours pas résolu, je serai au départ de la Course aux Flambeaux, avec mon chéri, Romain Dumoulin", espère Delphine.

Sur la petite distance, l’athlète de l’ACCo, Gauthier Dardenne, compte une vingtaine de secondes d’avance sur Tom Lefèbvre et Corentin Gondry. "Nous faisons la course à trois, et ce n’est que dans la dernière côte que je place mon attaque pour finalement franchir la ligne d’arrivée en solo", précise Gauthier, impatiente de débuter la saison de cross, avec les Championnats de Belgique le 19 novembre. Chez les filles, Chloé Recloux se montre la plus efficace. "Le parcours n’est vraiment pas simple, mais pour avoir déjà participé l’an dernier, je savais à quoi m’attendre. Malgré la fatigue de mon entraînement de la veille, je suis très contente du résultat", clôture la gagnante.

Avec 204 athlètes au départ des deux distances, c’est une belle réussite pour l’épreuve chère à Nicolas Baïolet.