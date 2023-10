Gros succès pour le Tronquoy

L'homme le plus chevelu du peloton, Jérôme Demaerschalk, repérable de loin avec sa tignasse en dreadlocks n'a laissé aucune chance à ses adversaires sur la petite distance de 6 kilomètres. Alors que les cross-country arrivent à grands pas, l'athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club s'impose avec un peu plus d'une trentaine de secondes d'avance sur Eliot Balbeur et Jérémy Wanet. Chez les dames, les trois premières se tiennent en 45 secondes. La victoire revient à Valérie Grégoire, devant Sarah Madjeddine et la basketteuse Stéphanie Ernoux.

Après un départ prudent, sur le 16 kilomètres, quatre athlètes s'isolent en tête. Parmi eux, les deux amis et adversaires sur le Challenge de la Ville de Namur, Renan Gossiaux et Damien Libert, prennent la poudre d'escampette. "Après deux kilomètres, nous accélérons pour nous retrouver seuls en tête. Nous constatons rapidement que nous n'avons pas beaucoup d'énergie avec un nez et une tête bien encombrés. Nous profitons du coin, autour d'Arville, pour terminer en roue libre et s'adjuger les deux premières places", commente Renan. Joli podium féminin, avec la victoire d'Hélène Dassy, devant Anaïs Oulukoff et Aicha Mathieu. "C'est une course à la maison, puisque mes parents habitent à Wierde. Je partage d'ailleurs presque toute la course avec mon papa, en m'imposant un certain rythme vu le niveau chez les dames", précise la gagnante.

Sur la plus longue distance du jour, hors challenge, la première place revient à Guillaume Franckinioulle. Un joli tir groupé pour le nouveau résident de l'Arch puisqu'après le championnat national de la défense jeudi, et un petit 21 kilomètres dans les pattes, il vient décrasser sur le 26 bornes. "Je suis un fidèle du Tronquoy, puisque j'ai participé à toutes les éditions. Je suis assez content de l'enchaînement avec la course de jeudi, où j'ai terminé 9e sur une course très relevée. Maintenant, c'est repos", s'empresse d'ajouter Guillaume. Catherine Elleboudt profite des belles campagnes du Sud de Namur pour ajouter une victoire de plus à son palmarès déjà bien étoffé. "Le parcours est super bien balisé et sécurisé avec des bénévoles sur les chemins. Je trouve que l'organisation est encore meilleure que la précédente édition, tout cela à un prix convenable", clôture celle qui prend rapidement les commandes pour ne plus les lâcher.

CLASSEMENTS

6 km : HOMMES : 1. Demaerschalk Jerome 20:17, 2. Balbeur Eliot 20:48, 3. Wanet Jeremy 21:08, 4. Martin Julien 21:48, 5. Toussaint Maxime 22:12 ; FEMMES : 16. Gregoire Valérie 25:54, 19. Mahieddine Sarah 26:21, 22. Ernoux Stephanie 26:39, 24. Goffinet Florence 26:43, 25. Rock Stephanie 26:53

16 km : HOMMES : 1. Gossiaux Renan 56:20, 2. Libert Damien 56:50, 3. Vanderbeck Yves 57:36, 4. Leonet Mathieu 57:47, 5. Lavarra Romain 01:02:13 ; FEMMES : 17. Dassy Helene 01:08:01, 24. Oulukoff Anais 01:09:09, 29. Mathieu Aicha 01:10:33, 34. Lecaillié Mathilde 01:12:08, 37. Mahin Jennifer 01:12:34

26 km : HOMMES : 1. Francki Guillaume 01:52:33, 2. Simon Francois 01:55:37, 3. Marmignon Thibaut 01:56:37, 4. Van Den Abbeele Quenitn 02:02:41, 5. Geens Kenny 02:03:34 ; FEMMES : 30. Elleboudt Catherine 02:32:49, 38. Houtart Aurore 02:40:18, 42. Tais Sophie 02:55:58, 45. Gabriel Celine 03:07:43, 49. D'Olne Emmanuelle 03:13:30