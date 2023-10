Flavion: Eddy Morue va devoir hausser le ton

Le coach flavionnais fait évidemment surtout référence au match de la semaine passée contre Biesme quand deux de ses joueurs sont arrivés en état d’ébriété. "Des sanctions vont tomber, c’est clair, on va régler ça en interne, poursuit Eddy. Les deux intéressés ne doivent pas devenir les victimes de quelque chose qu’ils ont eux-mêmes provoqué. On en discutera, l’erreur est humaine et ils ne seront pas écartés définitivement. Mais on ne laissera pas passer et c’est une situation qui ne se reproduira qu’une fois dans leur carrière. Ils doivent aussi comprendre que le vestiaire est déçu. Loin de moi l’idée de les abattre sur la place publique mais quand on s’engage, on assume."

"Juste une bousculade"

Eddy Morue enchaîne sur la fin de match mouvementée de dimanche à Beauraing. Sans langue de bois, comme à son habitude: "Certains parlent d’une bagarre dans les vestiaires, c’est totalement faux. Il y a eu une bousculade entre deux joueurs qui n’iront jamais manger au restaurant ensemble. Ça arrive, comme souvent dans ce genre de match important et tendu entre deux équipes qui ont besoin de points. Mais nous sommes tous repassés à la buvette, joueurs et supporters. "

Cette semaine, Flavion a aussi appris le départ de coach adjoint Laurent Lecocq. Eddy Morue s’y attendait: "On donne énormément de temps et d’énergie pour le foot puis au final, chaque semaine, des joueurs se déconvoquent peu avant l’entraînement et on ne sait pas travailler ce qu’on avait planifié. C’est usant et je comprends sa démotivation. C’est pareil pour moi, j’entraîne pour donner du plaisir à mes joueurs et apprendre des choses à l’équipe. Si c’est juste pour poser des plots sur un terrain, j’arrête. Je ne m’y retrouve plus vraiment. Je n’entraînerai plus dix ans, c’est certain."