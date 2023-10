Escrime: l'Euro vétérans par équipes prendra ses quartiers à Ciney Expo

"Un appel à projets avait été lancé par ce gouvernement régional en mai, pour autant que ce dernier ait un lien avec l’Europe et réponde à toute une série de critères, explique Olivier Debondt, l’un des dirigeants cinaciens. Nous nous sommes mis au travail pour rentrer un dossier de candidature, qui a donc reçu un accueil favorable. En conséquence de cette labellisation, notre activité bénéficiera d’un soutien financier non négligeable, qui nous aidera à assumer les frais de location de Ciney Expo, dont le tarif est évidemment plus élevé que celui du complexe omnisports. On a rentré un autre dossier, auprès d’Infrasports. Mais cette fois, la machine est lancée."

"Des conditions rarement vues"

Le choix de cette infrastructure et de ses 6 000 m2 est intéressant à plus d’un titre, pour les "Mousquetaires". "On pourra y proposer des conditions rarement vues, même au niveau de l’escrime européenne, enchaîne le maître d’armes condrusien. D’autant qu’on y a changé l’éclairage, pour qu’il convienne mieux aux organisations sportives. La surface disponible nous permet également de tenir compte de nos ressources humaines, qui pourraient être un peu amoindries par le fait que ces championnats se dérouleront à la fin du congé scolaire de printemps. Car, on veut être à la hauteur de cet événement, qui attirera des compétiteurs de près de 25 nations", précise le responsable d’un club qui vient de souffler ses cinq premières bougies. Et qui a encore enregistré quelques podiums ce week-end, lors du challenge Van Laecke, à Gand, avec une médaille d’argent pour Babette Gauthier (U15) et deux de bronze, pour Solane Beken (seniores) et Achille Grandjean (cadets).