Dany Verkamer (Grand-Leez): "La réaction attendue malgré la défaite"

Grand-Leez connaît un début de saison très compliqué (4 points sur 21). Dany Verkamer n’est pas né de la dernière pluie et sait que son équipe ne répond pas aux attentes. Mais il reste serein. " On se remet sans cesse en question et après les 3 premiers matchs, je ne m’inquiétais pas. Par contre, après Bossière et ce non-match dans lequel on a été inexistant, il a fallu une bonne discussion dans le vestiaire. On était tous sur la même longueur d’ondes et le groupe l’a démontré à Chevetogne. On est battu (2-0) mais la réaction était celle attendue. Je suis très déçu pour les joueurs. Mais j’ai eu des réponses à mes doutes. Cela demande confirmation face à Meux B mais aujourd’hui, je suis un coach rassuré. Et puis c’est très clair, si je devais quitter l’équipe, la décision viendrait de moi. Je suis assez lucide pour voir si la situation m’échappe. Mais l’investissement des gars ne peut que payer ". Dany ajoute: "On reste sur six grosses saisons et si on doit vivre une campagne un peu moins rose, on assumera. Et on mettra tout sur la Coupe, comme d’habitude." Th.M.