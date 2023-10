Les Namuroises poursuivent leur bonne récolte de points, en ce début de saison (8 sur 9, ce qui les installe en troisième position, ex aequo avec Tongres, accroché 2-3 à Kalmthout). Le premier set donna pourtant quelques inquiétudes. "On ne servait pas bien et on se faisait “bouffer” dans tous les coins. Léa Hubeaux avait beau arpenter le terrain dans tous les sens, il n’y avait pas beaucoup de solutions", explique Dominique Colin, qui fit entrer Morgane pour le set suivant. "On s’est aussi adapté, en mettant notre passeuse au 5, pour ne pas être à trois contre deux quand elle était devant. Et cela a marché. On a eu plus d’occasions de un contre un. Cela a donné de l’air à tout le monde et la confiance est revenue. J’ai aussi laissé respirer un peu Valérie El Houssine, en faisant monter Hanna Henn, et Noélie Denis, qui s’en est bien sortie, pour remplacer Lucie Rousselin."

Le début du troisième set ne confirma pas cet ascendant. "On était mal embarqués, étant menés 0-4. Lucie Dumont est arrivée au service et a commencé par deux aces. La pression venait de changer de camp. Elle a continué à servir proprement et on est repassés devant, avant de gérer jusqu’à la fin."

La quatrième manche n’en fut pas moins tendue. "Puis, le festival a commencé, sous l’impulsion de Valérie El Houssine, Louise Staquet ou Noélie Denis. On a ensuite calé et Stekene est revenu à 21-16. Léa Hubeaux, qui était restée une heure sur le banc, est alors entrée pour aligner trois services qui nous ont mis en bonne position. Puis, on a conclu, sur notre seconde balle de set", commente le coach namurois, qui a de nouveau puisé dans les ressources de son groupe.