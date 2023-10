Une première... sous le soleil pour le triathlon d'Andenne (vidéo)

Chez les messieurs, Joachim Libois est clairement le favori. Victorieux à trois reprises en 2020, 2021 et 2022, et 2e lors de la première édition en 2019, derrière Boris Rolin, malheureusement absent pour maladie, l'Andennais, entraîneur du Triathlon Club d'Andenne à la tête de l'organisation, semble indétrônable. Il faut dire qu'il prend un malin plaisir à toujours donner le meilleur de lui-même lors de cette épreuve qui lui est chère, et qui clôture sa saison.

Le principe est toujours le même: 20 longueurs de la piscine de 25 mètres, soit 500 mètres de natation, trois boucles de vélo pour un total d'une vingtaine de kilomètres et enfin 3 boucles de course à pied pour atteindre les 5 kilomètres, par vague de 25 athlètes toutes les 20 minutes, entre 9h00 et 13h20, soit pas moins de 14 vagues. Au final, ils sont 183 triathlètes masculins à franchir la ligne d'arrivée, 86 athlètes féminines et 15 équipes handisport. Les classements évoluent donc au fil de la journée, mais au bout du compte, c'est encore une fois Joachim qui l'emporte. Il devance l'athlète de Waremme, François Blairvacq, qui vient d'ailleurs tout juste de racheter le vélo de chrono du vainqueur et Luc Delwiche, qui malgré les années qui défilent, prouve sa résistance face à la jeunesse. "Je dois avouer qu'il fait plutôt chaud, s'amuse Joachim, alors que le triathlon d'Andenne s'est toujours déroulé sous la pluie jusque-là. Je suis toujours enchanté de terminer la saison à Andenne, c'est un chouette événement et étant l'entraîneur du club, c'est chouette pour moi de terminer ici".

Chez les dames, la victoire revient à la maman Ninon Cadiat, devant Evelyn Vallons, partie dans la première vague et très longtemps en tête du classement. La triathlète du Tri-B, Sophie Debry, se hisse sur la troisième marche du podium. "Pour ceux qui s'initient au triathlon, la natation en piscine est vraiment top. Perso, c'est mon point fort et je suis contente de mon chrono, notamment grâce aux virages qu'on ne sait forcément pas faire en eau libre. Par contre, le parcours vélo est loin d'être facile. Je termine la course à pied en PLS, mais ravie de ma participation", commente la gagnante.

Dans la catégorie des jeunes B, de 12 à 14 ans, Nathan Moulin et Léna Toussaint s'imposent. Esteban François et Elena Van Damme en font autant chez les jeunes C, de 10 à 12 ans.

Classements

HOMMES : 1. Libois Joachim 01:01:48, 2. Blairvacq Francois 01:04:54, 3. Delwiche Luc 01:05:30, 4. Flammang Clement 01:06:05, 5. Denis Kevin 01:06:13

FEMMES : 49. Cadiat Ninon 01:17:54, 91. Vallons Evelyn 01:23:33, 96. Debry Sophie 01:24:14, 108. Bollier Mélanie 01:26:13, 110. Patin Lorine 01:26:16

RELAIS : 26. Lorand Jean-François/Falque Stéphane/Mantovani Gabriel 01:15:11, 31. Marquet Benoit/Marquet Léo/Herinckx Frédéric 01:15:37, 92. Huberty Luc/Pierre Alain/Marot Jean 01:23:36, 117. Deneumostier Jean-François/Quittelier Jason/Binje Valérie 01:27:31, 133. Scyeur Régis/Legros Raphael/Scyeur Régis 01:29:43