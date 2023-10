Arbitre: Nicolas.

Cartes jaunes: Sardo, G. Lambert, Kaminiaris, Gillis, Gilain, Kocabas, Brassart.

Carte rouge: G. Lambert (2e c.j., 56e).

Buts: Defresne (1-0, 10e), Guerri (2-0, pen. 32e), Lorenzon (3-0, 89e).

ONHAYE: De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin (88e Teklak), Gillis, Fastrez (49e Lambert), Gilain (77e Lizen), Guerri, Guiot (85e Steeno), Lorenzon.

PERWEZ: R. Pletinckx, Kocabas, Brassart, Kaminiaris (46e Mba), Lambert, Gündogan, Larotonda, Salles, M. Pletinckx (59e Sheta), Sardo (46e Djouogoua), Ndione.

Les Walhérois ont remis leur tarif fétiche du début de championnat au goût du jour, au terme d’une nouvelle démonstration de force et de maîtrise collectives. Le relevé des semi-possibilités d’une équipe perwézienne qui ne baissa pourtant jamais les bras, en dit long sur l’intransigeance défensive onhaytoise. Un tir à ras de terre à ramasser, un coup franc de Salles hors cadre à suivre et une tête de Mba captée sans aucune difficulté: c’est tout ce que De Vriendt a eu à se mettre sous les gants ce samedi soir. Son collègue brabançon, lui, fut déjà mis sous pression après deux minutes, sur un double essai du duo Guiot-Lorenzon, dont le but de la tête était ensuite annulé, pour hors-jeu. Defresne prenait le relais, via un tir un peu trop croisé. Mais le grand Luis, qui s’est décidément trouvé des atouts de goleador cette saison. trouvait la faille sur l’action suivante, à la réception d’un ballon remisé par Granville, sur un coup franc botté par Guerri.

Le second quart d’heure allait être moins alléchant. "On a fait une très bonne entame, avec du tempo et de l’impact. Mais quand on a pris l’avance, l’adversaire nous a fait un peu déjouer en nous emmenant dans un système fait de nombreuses fautes, avec des cartes à la clé (NLDR: dont une pour Gilain, qui sera suspendu à Monceau), remarquait Lionel Brouwaeys. Ces quinze minutes m’ont déplu, je l’ai dit aux joueurs. Mais pour le reste, on a eu la maîtrise et montré la bonne mentalité. C’était très difficile de pénétrer dans notre rectangle."

Après la demi-heure, une lourde frappe de "capi FG" provoquait une poussée fautive sur Guiot dans le rectangle. Guerri convertissait le penalty en force, pour doubler la mise. Comme au Symphorinois, le bloc onhaytois se muait alors en gestionnaire consciencieux, face à un opposant réduit à dix. Avant de remettre un coup de boost à l’approche des dix dernières minutes. Une tête décroisée de Lorenzon venait s’écraser sur le montant, avant qu’un essai de "Lambi" ne soit contré. Il fallait néanmoins un troisième but aux Walhérois pour ponctuer leur prestation en beauté. Il tombait juste avant la fin du temps réglementaire, sur un contre parfaitement mené par Guerri et Lorenzon. "Je dis toujours que, pour se qualifier pour le tour final, il faut engranger une moyenne de 18 points par tranche. On y est déjà pour la première. On verra pour les quatre matchs qui restent. Dont celui à Monceau, qui ne sera pas facile. On ne va sûrement pas s’emballer. On n’est encore nulle part. On doit continuer à avancer", concluait prudemment "Lio", alors que la fête s’emparait une fois de plus du vestiaire onhaytois.