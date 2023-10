Un sommet d’un très bon niveau entre Hastière et Tarcienne

Hastière 1 – Tarcienne B 0

Au terme d’un duel d’un niveau supérieur à la P4, la pièce est tombée finalement du côté mosan via le serial buteur, Florent De Rycke, plein de sang-froid dans son face-à-face remporté à la 86e. Jusque-là, les Mauves, bien organisés, avaient maintenu leur adversaire à distance, lui laissant la possession de balle jusqu’aux derniers 25 m. Les visiteurs tentaient malgré tout de sortir en contres dès que possible. À la 61e, De Rycke aurait pu déjà secouer les filets mais il se heurtait au gardien visiteur, bien sorti. En fin de partie, les Tarciennois tentaient de recoller au score sans succès.

Bioul B 0 – Philippeville B 5

Les Etoilés ont quelques difficultés au premier acte, se montrant relativement brouillons dans la construction. Ils parviennent pourtant à prendre l’avance à la 33e via Frascarelli. Le second but de Lecomte, dès la reprise, va libérer les hommes de Remy Liessens. Ferauge, Lecomte et Pemers vont corser l’addition face à des Sang et Or résignés. À noter l’excellente prestation de Lecomte, auteur de deux buts et deux assists.

Clermont 8 – Olloy 0

"Je salue le courage des Ollégiens qui n’ont rien lâché", exposait le coach clermontois Sammy Delbart. Le marquoir s’est montré équilibré avec quatre buts lors de chaque période. Lardot, Roulet, Devuyst et encore Lardot avaient sévi lors de la première période. Roulet, Toual, Devuyst et Heene ajoutaient leur écot par la suite.

Treignes 3 – St Gérard B 2

Les Brognois, dominateurs en première période, allaient concrétiser au marquoir cette emprise. Delfosse, après 20 minutes de jeu et Bette peu après la demi-heure, donnaient une avance appréciable au marquoir aux visiteurs. Peu avant la pause, Scheepmans sur penalty rendait l’espoir aux Trignolles. Dans un second acte assez rugueux, les visités parvenaient faire pencher la balance de leur côté en inversant la tendance par des buts de Lange à la 71e et Allard à cinq minutes du terme.

Ham 3 – ES Frontières 2

Les Hannetons, toujours difficiles à manier dans leurs installations, ont fait tomber des Frontaliers qui ne parviennent pas à confirmer les bonnes dispositions aperçues à l’entame de la saison. "Nous avons pourtant mal joué en première période, en ne respectant pas les consignes", témoigne le T1 des Jaune et Noir, Frank Van Crutsen. Ferry en profite à la 26e pour mettre les visiteurs aux commandes. Juste avant la pause, les Balouches vont réagir en égalisant via Dinjart. Delabaere met la formation visiteuse en bonne position en scorant à la 49e. Lamer sur penalty à la 69e et Moliterno dans les arrêts de jeu vont offrir trois points précieux aux Sambriens.

Onoz B 3 – Thy le Château B 5

Les Métallos ont dû s’employer pour venir à bout de Standardmen accrocheurs. Taviannuci met les visiteurs en belle position à la 17e. Gangi et Fersini répliquent rapidement pour les visités. Au retour des vestiaires, Tavianucci et Lorge vont creuser le break. Gangi rend l’espoir aux siens sur penalty à la 83e. Le visiteur Clynhens aura le dernier mot à la 90e.