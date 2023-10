Un nul entre voisins qui n’arrange personne

Les "Dolomiens" sont les premiers en action. Dès la 24e, Davreux ouvre le score. Les "Fraisiers" tentent de réagir et l’occasion d’Israel aurait dû leur permettre d’égaliser. C’est le cas à la 51e, via Baye. Tout se précipite dans les dix dernières minutes. Le visiteur Belibel est exclu et, quelques instants plus tard, son coéquiper Evrard, auteur d’une main dans le rectangle, le suit aux vestiaires. Kinet transforme la sentence à la 89e.

Méan 1 – Andoy 1

Les visités de Michaël Bouchat ont été bien tenus en respect par les "Autoroutiers". Ces derniers ouvraient la marque à la 42e par Thomas. Juste avant le repos, Collard rétablissait la parité. Malgré une domination constante et des Sang et Or réduits à dix à la 80e, Méan ne pouvait arracher les trois points.

Yvoir 1 - Floreffe B 1

Les Mosans tiennent les rênes lors des 45 premières minutes, sans faire fonctionner le marquoir. Même scénario à la reprise, à la différence que les visiteurs prennent l’avance via Nicanor. Yvoir fait le forcing et obtient un penalty, transformé par Briot.

Ohey B 4 – Gesves B 8

Pluie de buts en terre oheytoise, cette fois en faveur des Gesvois. Les Standardmen ont ouvert le score dès la 10e par El Moussaoui. Les visiteurs retournaient la situation sur des roses de Jacobs, Hermand et Longin. Aux 42e et 43e, nouveau retournement avec l’égalisation de Rodrigues et Mbombo. Gilles Demortier et Jacobs remettaient leurs couleurs devant (3-6). Prudhomme rendait l’espoir aux siens, avant qu’André et Pochet ne fixent les chiffres.

Fernelmont B 2 - Eghezée B 2

Chacun a eu sa mi-temps. La première fut pour les Coalisés, qui s’échappaient par Pirson et Ajrhrourh. Les Sang et Marine sortaient de leur coquille après la pause. À la 55e, ils obtenaient un penalty, contesté. T. Demaerschalk le réussissait sans trembler. Les visiteurs continuaient leur pressing et revenaient à la hauteur de leur rival à la 61e, via Anzolo.

Han/Lesse 1 - Boninne B 1

C’est la "patte" de Clément Dauphin qui permet aux Namurois de mener, au quart d’heure. Les "Ayets" poussent avant le café, mais trouvent deux fois la transversale. À la reprise, le gardien visiteur Hologne sauve un penalty, mais ne peut rien sur l’envoi de Jean à la 83e.

Andenne B 4 - Profondeville B 1

Premier succès, et avec la manière, pour les jeunes "Oursons". Le score était vierge à la pause. Dès la reprise, El Khadir, Robert et un doublé d’El Khadir scellaient le sort des Mosans, qui sauvaient quand même l’honneur.

Leuze B 5 - Bonneville 1

Les "Orangés" menaient 0-1 à la 17e, via Frédéric. Les Hesbignons renversaient la vapeur par Deleuze, sur penalty, Lambermont et Demeulder, alors que les Andennais se retrouvaient à dix. En fin de partie, Malotaux et Wiame scellaient leur défaite.