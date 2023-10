8-25, 19-24, 16-11, 13-18

CINEY: Dewez 7, Laroche 17 (2x3), Lecoutre 10, Vandescure 1, De Jaeghere 6, Henin 10 (2x3), Bouchat, Lahaut 3, Guery 2.

PROFONDEVILLE: Degey 24, Tilieux 2, Herally 3 (1x3), Garot 7, Pochet 4, Guns 11, Balon Perin 2, Mouchart 25 (6x3).

Dans leur salle bien trop peu garnie pour un derby, les Cinaciens ont connu un début de match cauchemardesque avec après seulement trois minutes trois points inscrits sur lancés francs par Dewez contre 11 encaissés par le même joueur, Degey. Dominateurs dans le jeu intérieur, les Sharks peuvent aussi compter sur leur artilleur de service,Mouchart qui par deux fois fait trembler les filets pour porter le score à 8-25 au terme du premier quart-temps.

Une bombe de Héraly et deux nouveaux points de Degey font monter l'écart à 10-30 dès la 13e.

"Face à une équipe comme Profondeville accuser 20 points de retard aussi tôt dans le match ne nous laissait guère d'espoir pour la suite de la rencontre, concède le Cinacien Henri Henin. Nous avons été bien trop passifs en défense et si ce n'était pas là le match à gagner impérativement, je pense que nous aurions pu et du faire preuve de plus de caractère. Au moins les embêter plus". Certes le reste du second quart-temps est plus disputé mais Degey et Mouchart restent inarrêtables et l'équipe locale rentre aux vestiaires avec déjà 49 points encaissés: 27-49. Lee changement de défense opéré par Ciney à la reprise déstabilisent légèrement Profondeville dont l'avance se réduit à 14 points à la 29e (43-57) avant un dernier missile de... Mouchart pour clôturer le troisième quart-temps: 43-60. De suspense, il n'y en a plus depuis longtemps et c'est en roue libre que les deux équipes finissent un derby à sens unique: 56-78. "Nous avons complètement étouffé Ciney toute la première mi-temps, commente le pivot profondevillois Rémy Guns. Quand Degey est dans cette forme il est intouchable même si le danger ne vient pas que de lui et c'est cette force collective qui fait que nous sommes une équipe difficile à jouer. Notre diversité offensive est plus grande cette année et avec un quatre sur quatre nous pouvons dire que nous avons pour l'instant réussit notre début de championnat."

Gembloux 54 - Canter 64

14-14, 11-14, 16-16, 13-20

GEMBLOUX: Ponsard 6(2x3), Reconnu 13(1x3), Carretta 1, Vandewalle 13, D.Marchal 2, Y.Marchal 1, Beyne 4, Deblire 10(1x3), Saillez, Lox 2, Kouassi, Piret 2

Malmenés dès l’entame de la rencontre, les Couteliers doivent attendre la 4e et la montée au jeu de Reconnu pour enfin trouver le chemin de l’anneau. Le score est alors de 2-12 mais une bombe de Ponsard et 9 points de Reconnu vont permettre à l’équipe locale de recoller à 14-14 à la 10e. Certes l’écart ne sera jamais très grand mais les lacunes offensives des Namurois profitent aux Bruxellois qui font la course en tête toute la rencontre(25-28 à la 20e puis 41-44 à la 30e), pour finalement s’imposer méritoirement et ainsi infliger une troisième défaite en quatre matches aux Gembloutois.