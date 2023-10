LOYERS : Casamento 11 (1x3), Swolfs 2, Jaumotte 6, Ghenne 11, Bierman 5, Chaufouraux, Kiraranganya 6, Gailly 2, Waterval 9 (1x3), Badoux 12 (4x3).

Loyers livre une première mi-temps aboutie offensivement, ce qui lui permet de compter neuf points d’avance à la mi-temps. Malheureusement, le troisième est l’apanage des Chestrolais : "Ils reviennent très rapidement, tandis que nous nous précipitons et que nous ne sommes plus soudés comme en début de rencontre, regrette Benjamin Swolfs. On recolle puis on loupe le coche dans les dix dernières minutes. On peut clairement s’en mordre les doigts, nous devions rééquilibrer notre bilan".