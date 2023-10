Arbitre: Rahmani.

Carte jaune: Duchesne.

Buts: Ficheroulle (0-1, 46e), Rhatay (0-2, 57e).

NISMES: Eugène, Minet, Linares (67e Boudin), Depotter, Nava Fernandes, Horé (45e A. Fraiture), Hallaert, B. Fraiture (79e Jonckheere), Lamort, Sanchez, Maistriaux (55e Cordioli).

SPY: Nicolas, Rhatay, Barzin, Ficheroulle, Verstraete, Gérodez, Delcommene, Duchesne (73e Malengreaux), Y. Boujabout, Francotte, Motte.

Le club de Spy est sans doute le premier surpris de se retrouver là en tête de cette série. Et ses dirigeants touchent du bois en se promettant bien de tout faire pour conserver cette place. Mais au menu, ce week-end, un morceau pas très tendre avec une équipe de Nismes invaincue chez elle. Ce match promet, devant une bonne centaine de "rwêtants". C’est toutefois Spy qui annonce la couleur par Verstraete. Nismes tarde à rentrer dans ce match. Les visiteurs jouent haut et les gars du coin sont souvent obligés de reculer. Les Rouches occupent mieux le terrain. En face, on s’échine à trouver le bon rythme et les bonnes solutions. Il manque un zeste de saine agressivité et de justesse. Aux trente minutes, les Nismois sortent enfin et la tête de Nava Fernandes est à deux cheveux de faire mouche. Les échanges sont plus équilibrés. Mais en toute fin de période, sur une remise de la tête de Rhatay, Ficheroulle est à la bonne place et met au fond: 0-1.

Nismes n’a plus à tergiverser. Les gars de Cabaraux en remettent d’office une couche. Mais attention à la riposte de l’adversaire. Qui a beau jeu ! Ce n’est plus à lui à le soigner. Et, en contre Spy, par Rhatay et sa haute taille secoue une seconde fois les ficelles: 0-2.

Puis les ouailles de Rudy Anciaux referment quelque peu les portes. C’est de bonne guerre. Nismes met toute la gomme. Et va obtenir un penalty que le gardien des Spirous Vincent Eugène va placer sur la transversale. La messe est pratiquement dite, surtout que Spy remballe tout à l’expéditeur en soignant les échanges le long des lignes. Et le capitaine Yohan Motte de confier, après coup: "À chaque fois, il faut le petit brin de chance. Si leur gardien transforme le penalty, ils reviennent à 1-2 et il reste vingt minutes de jeu. À ce moment-là, on aurait eu les chocottes".

En attendant, les Spirous trônent en tête avec un bilan de 18 points sur 21.

Rudy Anciaux: "Pas bouder son plaisir"

"Nous n’allons pas bouder notre plaisir, souligne Rudy Anciaux, le coach des Spirous. Nous redoutions ce déplacement. Et nous retournons les mains pleines. Grand coup de chapeau à tous nos joueurs qui ont respecté les consignes. La pression était chez l’adversaire. Mais comme l’a dit mon capitaine, si le gardien ne loupe pas son penalty, le match change de physionomie."

Sam Cabaraux: "Pas d’explication"

"Q uelles excuses présenter ?, s’interroge Sam Cabaraux, le coach nismois. Je n’en trouve pas. Deux semaines de suite que nous commettons les mêmes erreurs. Pour gagner, il faut évidemment mettre les occasions au fond. Je me pose des questions. La chance, on doit aussi la provoquer. Comment expliquer un 9/9 puis un 3/12 ?"