Seddiki offre la victoire à Tamines

Cartes jaunes: Bah, Haddouf, Erdogan.

Buts: Ladrière (1-0, 9e), Seddiki (1-1, 22e ; 1-2 ; 89e).

BRAINE: Berghmans, Lella, Dutrieux, Latorre (67e Buscema), Ladrière, Ramazani, Queimadelas, Ze Francis, Wallaert, Carlier (62e Tis), Bellia (69e Salawa Nadi).

TAMINES: Buffon, Seddiki, Erdogan, Cagnina, Boukamir, Luvovadio (67e Ndiaye), Vanhorick, Touenti, Almeida Moreira (54e Haddouf), Bah, Motassim (81e Bruyr).

La première occasion de la rencontre était à l’avantage de Tamines et Berghmans devait s’interposer sur corner. Braine réagissait ensuite de la meilleure des manières et Latorre débordait avant que le ballon n’arrive dans les pieds d’un Ladriére seul au point de penalty. Ce dernier ne se faisait pas prier et ouvrait la marque (1-0). Les Taminois prenaient ensuite la possession sans pour autant se montrer dangereux dans un premier temps. Mais à la moitié de la première mi-temps, Seddiki, bien trouvé sur la droite dans le dos de Queimadelas, trompait Berghmans bien que celui-ci touche le ballon (1-1). La suite de la mi-temps fut assez stérile au niveau des occasions même si les Taminois continuaient à avoir la possession pendant que les Brainois tenaient le choc défensivement. Saïd Khalifa (T1) était fier de la réaction de son équipe: "On a bien su réagir en allant les chercher plus haut. Cela a fait la différence et cela nous a permis de prendre le contrôle du ballon."

Bis repetita en deuxième période avec un véritable faux rythme qui s’installait dans une rencontre peu emballante. Le Taminois Touenti manquait une occasion alors que Braine n’arrivait plus à ressortir, malgré les changements, et les Taminois n’étaient pas plus dangereux que ça malgré deux petites opportunités de Touenti et Ndiaye.

Alors qu’on se dirigeait vers un score de parité avec peu de saveur, Seddiki était à la bonne place sur un corner pour donner la victoire aux visiteurs à la dernière minute (1-2).

Saïd Khalifa était évidemment un coach ravi à l’issue du match: "Je pense que c’est l’équipe qui a le plus joué qui s’est imposée. On a mérité ces trois points, car on a plus donné que l’adversaire. On est en train de construire quelque chose de beau !".