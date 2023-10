Saint-Gérard, double vainqueur du week-end

St-Gérard 3 – Flawinne B 1

La première période des Brognois, durant laquelle ils furent maîtres absolus du milieu de terrain, a suffi pour venir à bout de "Gozettis" qui semblaient quelque peu timorés. Au quart d’heure, Fortemps, d’un splendide envoi, confortait l’impression de supériorité des visités. Dépassés par la vitesse et la justesse du jeu visité, ils offraient défensivement le second but à Defoy. Sept minutes plus tard, Baguet se promenait dans la surface et aggravait calmement le score. Des chiffres qui auraient pu être plus lourds, sans deux belles interventions du gardien visiteur, René Jacques. Le rythme baissait logiquement à la reprise, même si le dernier rempart flawinnois sauvait encore plusieurs fois les meubles. Les "Jaunes et Noirs" sortaient enfin de leur coquille en fin de match. Un tir puissant et bien placé de Jadot était repoussé difficilement par Thirifays et Calabro surgissait pour sauver l’honneur à la 90e. À souligner la très bonne prestation du referee, M. Di Stefano.

Lesve-Arbre B 2 - Taviers B 4

Les visités avaient bien entamé la rencontre en se portant en tête par Trinaux dès la 10e. Les Taviétois auraient pu revenir avant la pause, mais les envois de Darte et Machtelinckx trouvaient l’équerre. Le second acte s’avérait disputé, avec une égalisation de Houze à la 48e et la réplique de Trinaux à la 61e. Le doublé de Houze, dix minutes plus tard, finissait par faire plier les Coalisés.

Falisolle-Aisemont 3 – Jemeppe B 1

Les Sambriens prennent l’avance par Juglaret à la 4e. Willaert parvient à égaliser cinq minutes plus tard. Un avantage annihilé par le but de Riciputo. À la 58e, Lambrecht réalise le break.

Auvelais B 0 - Onoz 7

Le T1 ad interim du Standario, Fernand Revillod, a parfaitement réussi sa première mission, en s’imposant largement chez le voisin. Van Aerschot et un doublé de Kouba avaient montré la voie à suivre. Un triplé d’Uri et une rose de Kouba allaient conforter le large succès visiteur.

Temploux B 5 - Emines B 5

Kesch et Mathieu mettaient les "Bleus" sur la bonne voie, même si Ledieu réduisait le score à la 25e. Le marquoir affichait 4-2 au café, avec des buts de Voermantrouw et Carlier pour les visités et une réalisation de Seumaye pour les "Rouges". Ce dernier récidivait à la 48e. Del Piero rendait deux buts d’avance aux siens, avant qu’un doublé de Ledieu n’arrache le nul.

Floreffe 0 - Sauvenière B 3

La surprise est venue du pied de l’Abbaye, où les Floreffois ont été surpris par les "Wawas". Les trois buts ont été inscrits au premier acte, par Ouaddjou (2) et Koninckx. Peu de réactions au second acte, les Gembloutois contrôlant sans coup férir leur adversaire.

Moustier B 2 - Salzinnes-Namur 0

Les "Zèbres" continuent leur beau parcours. Les deux buts ont été inscrits en première période par Dorval.

Mazy 4 - Ham B 1

Un doublé de Marchal met les "Marbriers" sur le velours. Flore réduit la marque à la 18e. Un doublé de Van Tielen assure le succès des "Bleus".