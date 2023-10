Rhisnes et Jambes contents du début de saison

"Malgré cette défaite à Rhisnes, je suis très satisfait de notre position actuelle au classement, se réjouit le T1 jambois, Amet Karadzi. Si, avant la saison, quelqu’un m’avait proposé une telle position, j’aurais accepté sans réfléchir. Je n’ai pas de pression de la part du comité pour jouer les cinq premières places. Nous prenons match par match, dimanche par dimanche. Nous souhaitions surtout jouer avec plaisir. Nous avons créé un groupe extraordinaire. Le mardi et le jeudi, les joueurs sont toujours plus de vingt à l’entraînement. Je dois absolument citer mon T2, Serge Ngoa Monti, ancien joueur de Jambes, qui fait un travail énorme avec moi. Et, derrière nous, notre comité, avec le président à sa tête."