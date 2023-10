Ophélie Mulolo en bronze à Chypre

C’est une consécration pour la Namuroise de 24 ans. Engagée ce week-end au tournoi série A WKF (Fédération mondiale tous styles) de Larnaca à Chypre, Ophélie Mulolo avait réussi l’exploit dès vendredi de se hisser en petite finale des +68 kgs de ce tournoi mondial qui sert de préparation au championnat du monde. Quatre victoires et une défaite permettaient à la Namuroise - coachée sur place par un ancien entraîneur de l’équipe nationale belge présent également pour son fils - d’affronter en petite finale pour le bronze la Portugaise Rita Oliveira, une ex-championne d’Europe U21 qu’Ophélie Mulolo avait déjà battu par le passé. C’est donc avec beaucoup de confiance que la sociétaire du Simba Team abordait ce dernier combat dimanche, pour l’emporter après un match nul (0-0) sur décision à l’unanimité des juges après un combat qu’elle a dominé, blessant son adversaire involontairement ce qui ne lui a pas permis de marquer le point espéré. "Ce qu’Ophélie réalise est énorme vu le plateau international présent avec toutes les nations importantes dans la perspective du championnat du monde, analyse Jeannot Mulolo, son père et entraîneur. Ses cinq victoires vont lui permettre de faire un bon sérieux au ranking (51e mondiale avant cette compétition) et vont lui permettre d’accéder plus facilement aux prochaines sélections. On peut dire que depuis ses 18 ans et ses débuts en WKF (avant le Covide), elle était sur une sorte de plateau qui pouvait sembler interminable au niveau de ses performances, mais le travail finit par payer et la roue tourne enfin", se réjouit encore Jeannot Mulolo. Une belle période pour la famille Mulolo donc avec la médaille de bronze de l’aîné, Jonathan, au mondial de style Shotokan le week-end précédent et les débuts victorieux aussi du petit frère Hugo ce dimanche en style traditionnel.