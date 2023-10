NAMUR: Dive 3 (1x3), Hucorne 14 (1x3), Iemmolo 12 (4x3), Boosten 7, Chirishungu 9 (1x3), S. Remacle 10, Henquet 2, Vandy 3 (1x3), Cool 4, E. Remacle 4.

Même si la victoire a mis du temps à se dessiner, Namur sort un match plein et convaincant. "Rapidement sanctionnés par les fautes, nous avons dû lever le pied un moment et Neufchâteau a profité de quelques opportunités pour rester au contact à la mi-temps (37-31)", résume le coach, Jérémie Palix.

Au retour du vestiaire, les Namuroises jouent à leur niveau. Elles sont intransigeantes à l’arrière avant de punir en transition (53-35, 30e). La messe est dite. "Ce succès est plus que positif car il est amené par le collectif. Toutes les joueuses ont apporté et on sent, dans le chef de certaines, une belle évolution."

La Rulles 54 - Boninne 50

BONINNE: Philippe 2, Lemaire, Broers 2, Delahaut 10, Laffineur, Compère 10 (1x3), Ory, Lesire 7 (1x3), Fivet 1, Hubaut 18 (1x3).

En Gaume, Boninne concède une troisième défaite de suite. En première mi-temps, les Boninnoises sont embêtées par la pression et les traps, exercés dans le secteur intérieur, de La Rulles. C'est 24-18 à la pause. "Des plans étaient mis en place mais ils n'ont pas été respectés, regrette le coach, David Roussaux. Les filles réfléchissent de leurs erreurs pendant la mi-temps et remontent alors avec un meilleur état d'esprit." En effet, elles appliquent les consignes et prennent le match à leur compte (+4 à deux minutes du terme), avant que La Rulles ne sorte deux tirs primés sur fil pour émerger. "Si on avait eu plus d'intelligence de jeu en première période, l'issue aurait été différente."

Natoye 64 - Jupille 68

22-16, 14-21, 11-20, 17-11.

NATOYE: Demoulin 2, Dehon 2, Igot 14 (1x3), Binamé 18, Jacques 6, Bothy 8, Clabodts 2, Giaux 5, Leroy 3 (1x3), Charlier 4.

À nouveau, Natoye manque de peu d’empocher sa première victoire à domicile. Le début de match est pourtant à l’avantage des Jaunes (22-16, 10e). Ensuite, Jupille inverse la tendance par le biais de tirs extérieurs. C’est 36-37 au repos.

À la reprise, Natoye est gêné par l’intensité adverse alors que Jupille continue d’allumer à distance (47-57, 30e). Dans le dernier quart, les promues Natoyennes dépensent beaucoup à revenir dans le coup, à -3 à trente secondes de la fin, mais pas davantage. "Quelques erreurs individuelles et les qualités intrasèques de Jupille ont pesé dans la balance", admet le coach, Louis Crevits.

Herve-Battice 61 - Ciney 59

17-12, 18-16, 17-14, 9-17.

CINEY: Beguin 10 (2x3), Van Meerbeeck 16, Ronveaux 4, Vanhorsigh, Delire 15, Bechoux 7 (1x3), Colin, Medjo 7.

En première mi-temps, Ciney éprouve des difficultés à contrôler le un contre un. En effet, Herve-Battice se montre sans cesse incisif dans ses attaques à l’anneau: 35-28, 20e.

Après la pause, le scénario d’Ottignies se répète: Ciney installe une zone efficace qui permet de prendre la tête dans les ultimes minutes, mais il manque le coup de rein pour garder l’avantage. "Il y a avait la place de gagner mais avec l’accumulation des matchs, la fatigue s’installe physiquement et mentalement, estime le coach-adjoint, Jean-Christophe Beguin. Nous n’avons pas pu concrétiser nos dernières opportunités puisque nous manquions de fraîcheur."