Cartes jaunes: Rouffignon, Essikal, Hendrickx.

Carte rouge: Piret (2 c.j., 75e).

But: Gaux (0-1, 86e).

TUBIZE/BRAINE: De Bie, Lauwrensens (77e Giusto), Garlito, El Omari, Delhaye, Essikal, Lkoutbi, Denayer, Piret, Lwangi (77e Crame), Hendrickx.

MEUX: Libertiaux, Rouffignon, Adam, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Baudoin (80e Marion), Gauchet (90e Coquelle), Smal, Gaux, Kinif (92e Renzulli).

Le T1 tubizien Mohamed Bouhmidi l’avait dit en semaine, il se méfiait tout particulièrement de la réception de cette formation de Meux toujours difficile à bouger ! Au coup de sifflet final, ses craintes se sont avérées fondées.

On s’ennuie pourtant ferme au cours d’une première période plutôt fermée et sans véritable inspiration offensive. Delhaye tente sa chance d’une demi-volée trop enlevée des 25 mètres mais ce sont les Meutis qui se créent la plus grosse possibilité avec cette incursion de Gauchet qui se heurte à un De Bie attentif.

Les intentions au retour des vestiaires sont meilleures et même si De Bie doit sauver les meubles devant Kinif sur une passe en retrait trop appuyée, on sent les pensionnaires du stade Leburton plus déterminés à faire sauter le verrou namurois. Lauwrensens, le virevoltant ailier droit tubizien, est dans tous les bons coups et se montre dangereux à quelques reprises mais l’efficacité n’est pas au rendez-vous. À un quart d’heure du terme, Piret reçoit un second bristol jaune sévère et la RUTB doit finir la partie en infériorité numérique. Les Meutis n’en demandent pas tant et décident de jouer avec deux attaquants pour mettre la pression sur l’arrière-garde tubizienne. Smal n’est pas loin de l’ouverture du score à dix minutes du terme mais c’est finalement Gaux qui vient crucifier une RUTB qui en plus de perdre le point du partage, loupe aussi l’occasion de poursuivre sa belle série d’invincibilité. La deuxième carte jaune de Piret est très sévère et ce qui me frustre le plus c’est qu’il était sur le point d’être remplacé, lançait le T1 local Mohamed Bouhmidi. Nous avons tout de même décidé de pousser pour arracher les trois points et sur une contre-attaque nous encaissons ce but. Cette décision arbitrale nous fait perdre le match mais je ne suis pas convaincu qu’à onze, on gagne la partie. Le partage aurait été plus logique, nous avons eu quelques possibilités mais on aurait dû faire mieux. C’est notre moins bon match depuis la reprise."

Gomez "La rouge est un tournant"

En face, le T1 visiteur Laurent Gomez savourait cette deuxième victoire consécutive. "C’était plus un combat tactique et physique qu’un vrai beau match de football et nous avions décidé de tout faire pour ne pas laisser jouer Tubize. Les occasions n’ont pas été nombreuses et très honnêtement, la carte rouge constitue le tournant de la rencontre et nous en avons bien profité dans les derniers instants. C’est un fait de jeu et la pièce est tombée de notre côté. La débauche d’énergie a été énorme et on enregistre un joli 6 sur 6 avec deux belles performances."