Ligny B rit, Surice B ne pleure pas (encore ?)

"Ce deuxième succès fait du bien en termes de points , reconnaît le T1 lignard, Frédéric Frate. Le noyau est assez jeune et a une marge de progression. Seul le travail régulier et l’humilité nous permettront de progresser et d’avancer au classement, afin de nous mettre à l’abri le plus rapidement possible. La découverte de certains jeunes éléments, dont Samuel Dardenne et Leandro Musardo (17 ans), titulaires réguliers en P3, est aussi un énorme point positif pour le groupe et le club. Nos ambitions sont de nous sauver le plus rapidement possible, de tenter de nous glisser dans la colonne de gauche et de sortir l’un ou l’autre jeune élément vers le noyau A."